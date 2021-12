Xiaomi TV Stick 4K z systemem Android TV 11. Czym jeszcze cechuje się najnowsza, ulepszona wersja przystawki pod TV?

Xiaomi TV Stick 4K, jak wskazuje sama nazwa, będzie urządzeniem, które pozwoli na oglądanie materiałów wideo w rozdzielczości 4K (o ile obsługuje ją oczywiście dany telewizor). Pojawi się także system Android TV 11, z dużą szansą aktualizacji do wersji 12. Możemy liczyć ponadto na wsparcie dla Dolby Vision, Dolby Atmos, AV1 oraz DTS HD (ale DTS:X już nie). Całość ma oferować 2 GB pamięci RAM oraz 8 GB pamięci na dane i aplikacje. Przystawka będzie napędzana ponadto przez układ Amlogic S905Y4 składający się z procesora ARM Cortex-A35 i grafiki ARM Mali-G31 MP2. Nie ma więc obaw co do wydajnego streamowania treści, ale jeśli planujemy grać w mobilne gry 3D na telewizorze, może pojawić się już problem. Producent powinien zapowiedzieć podstawkę oficjalnie lada dzień. Na tę chwilę szacuje się, że będzie ona kosztowała 250 - 300 złotych.

W sklepach już niebawem powinna pojawić się najbardziej zaawansowana podstawka telewizyjna marki Xiaomi. TV Stick 4K zaoferuje wsparcie dla takich rozwiązań jak Dolby Vision, Dolby Atmos, AV1 oraz DTS HD.

Najnowsza podstawka otrzyma ponadto wbudowanego Chromecasta oraz Asystenta Google wywoływanego z poziomu dołączanego do zestawu pilota. Ten z kolei, zapewni nam szybki dostęp do usług takich jak Netflix oraz Amazon Prime, dzięki dwóm dedykowanym przyciskom. Xiaomi TV Stick 4K będzie wyposażony w dwuzakresowe Wi-Fi, Bluetooth 5.0 oraz złącza HDMI i MicroUSB. W zestawie dołączony będzie także przewód HDMI.

Podstawka ma mierzyć 106,8 mm x 29,4 mm x 15,4 mm i być dostępna w klasycznej, czarnej wersji kolorystycznej. Podobnie jak inne tego typu gadżety, Xiaomi TV Stick 4K jest świetnym rozwiązaniem, jeśli nie chcemy wydawać za dużo pieniędzy, a pragniemy ulepszyć swój stary telewizor do najnowszych standardów. Wszystko czego wymaga taki odbiornik do działania, to port HDMI. Podstawka, którą można zamiennie nazwać także dekoderem, prócz wspomnianych już kodeków audio i wideo, obsłuży także następujące formaty:

Dekoder wideo: AV1, VP9, H.265, H.264, MPEG-2, MPEG-1

AV1, VP9, H.265, H.264, MPEG-2, MPEG-1 Formaty wideo: MKV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, ISO, MP4, RM

MKV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, ISO, MP4, RM Dekoder audio: DTS HD, Dolby Atmos

DTS HD, Dolby Atmos Formaty audio: MP3, AAC, RM, FLAC

MP3, AAC, RM, FLAC Dekoder obrazu: JPG, BMP, GIF, PNG

Źródło: Hothardware