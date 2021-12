Apple udostępnia aplikację Tracker Detect, aby chronić użytkowników Androida przed śledzeniem AirTagami

Chwilę temu pisaliśmy o nowym sposobie na kradzież samochodów przy użyciu lokalizatorów Apple AirTag. Jak poinformowała kanadyjska policja, tamtejsi złodzieje instalowali urządzenie Apple AirTag w samochodach, by później, gdy auto pojawi się np. w zaciemnionym miejscu bez dostępu do monitoringu, przejść do włamania z użyciem klasycznych rozwiązań. Lokalizatory posłużyły też jednemu z YouTuberów do niecodziennej zabawy. Wysyłał on mianowicie lokalizatory do postaci takich jak Tim Cook oraz Elon Musk. Apple najwyraźniej zorientowało się w końcu, że ludzie wykorzystują AirTagi coraz częściej niezgodnie z zaplanowanym przeznaczeniem i postanowiło coś z tym zrobić.

Apple zaniepokojone wykorzystywaniem AirTagów niezgodnie z ich przeznaczeniem, udostępniło aplikację na Androida o nazwie Tracker Detect. Ma ona za zadanie informować, czy nie jesteśmy śledzeni przez lokalizator.

Apple zaniepokojone coraz częstszym wykorzystywaniem AirTagów niezgodnie z ich przeznaczeniem, udostępniło aplikację na Androida o nazwie Tracker Detect. Apka ma za zadanie pomóc osobom nieposiadającym urządzenia z systemem iOS w zorientowaniu się, czy w pobliżu nie znajduje się AirTag czy inne urządzenie śledzące lokalizację zgodne z usługą Find My. Gdy apka namierzy w pobliżu obecność obcego AirTaga oznaczy go znacznikiem „Nieznany AirTag”. A jeśli ten będzie podążał za nami przez przynajmniej 10 minut, będziemy mogli użyć aplikacji, aby nakazać trackerowi odtworzenie dźwięku, co ułatwi jego odnalezienie.

Po odnalezieniu trackera otrzymamy możliwość dotknięcia go smartfonem obsługującym łączność NFC, wówczas na smartfonie pojawi się instrukcja jak wyjąć baterię z lokalizatora. Co ważne, aby skorzystać z aplikacji nie potrzebujemy konta Apple. Jak już wspomnieliśmy, aplikacja może wykryć również inne trackery kompatybilne z rozwiązaniem Find My, takie jak Chipolo One Spot. Co ciekawe, aby podnieść bezpieczeństwo związane z użytkowaniem AirTagów, Apple zaktualizowało właśnie urządzenia, tak aby wydawały dźwięki od już po 8 godzinach oddzielenia od właściciela, a nie tak jak wcześniej - dopiero po 3 dniach.

Źródło: Engadget