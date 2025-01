AMD wyciąga wnioski i zmienia model planowania układów scalonych. Oprogramowanie ma stać na pierwszym miejscu

Przedsiębiorstwo AMD od lat skupiało się głównie na udoskonalaniu swoich architektur GPU i CPU, projektowaniu chipów i wydawaniu pełnych produktów. Dopiero na samym końcu znajdował się dział odpowiedzialny za oprogramowanie oraz współpracę z innymi firmami software'owymi. W związku z tym wielokrotnie przyszło nam długo czekać na takie technologie jak FSR 3.0, Anti-Lag+ czy AFMF. Jednak teraz wszystko ma się zmienić.

AMD wyciąga wnioski z branży i zmienia model planowania układów scalonych, a oprogramowanie ma stać na pierwszym miejscu. Amerykańskie przedsiębiorstwo chce stworzyć swój odpowiednik oprogramowania NVIDIA CUDA i Intel OneAPI dla wszystkich swoich chipów GPU, CPU i NPU.

AMD spotkało się z problemem, który od jakiegoś czasu trapi przedsiębiorstwo: pomimo posiadania w swojej ofercie procesorów konkurujących z jednostkami Intela, firma ma tylko 25% udział w rynku procesorów. Również 16% udział w rynku kart graficznych jest dla AMD trudny do zaakceptowania, mimo rywalizacji z dominującą firmą NVIDIA w zakresie sprzętu do obliczeń AI. AMD zidentyfikowało jako przyczynę tego problemu zaniedbanie działu odpowiedzialnego za rozwiązania software'owe. W odpowiedzi przedsiębiorstwo potroiło kadrę programistyczną, zatrudniając nowych specjalistów oraz przydzielając niektórych z najlepszych pracowników w firmie. AMD chce, aby to rozwiązania programowe i interfejsy API stawiały wymagania i dyktowały rozwój układów scalonych, podobnie jak ma to miejsce u konkurencji (Intel i NVIDIA).

AMD poczyniło pierwsze kroki, aby zbadać zapotrzebowanie rynku, rozpoczynając rozmowy z firmami takimi jak Microsoft, Adobe i OpenAI w celu określenia przyszłych potrzeb. Zlecono również szczegółowe raporty IDC dotyczące krótkoterminowej i średnioterminowej przyszłości oraz rozwoju sztucznej inteligencji. Amerykańskie przedsiębiorstwo planuje stworzyć uniwersalny interfejs API na wzór NVIDIA CUDA i Intel OneAPI, który będzie łączył wszystkie architektury firmy (CDNA, RDNA, XDNA i Zen). Celem jest umożliwienie efektywnego zarządzania obciążeniem i podziału zadań między konkretne jednostki obliczeniowe. AMD zdradza, że zmiany w firmie zajmą od trzech do pięciu lat. W tym czasie nowe układy AMD Instinct będą pojawiać się co 12 miesięcy. Dwa zespoły pracują również nad architekturami CPU: jeden nad nadchodzącą architekturą, a drugi nad następną generacją. Kierunek obrany przez AMD wydaje się obiecujący i może przynieść korzyści również dla zwykłych konsumentów.

