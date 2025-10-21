Raport JetBrains 2025. AI oszczędza deweloperom osiem godzin tygodniowo, ale rośnie sceptycyzm wobec jakości kodu

Rynek deweloperski nigdy nie spał, ale tempo zmian stało się iście naddźwiękowe. Z jednej strony mamy ugruntowanych gigantów, którzy wciąż trzymają się mocno, z drugiej przełomowe technologie, które dynamicznie wkraczają do głównego nurtu. Coroczny raport „State of Developer Ecosystem” firmy JetBrains to jeden z najlepszych barometrów tych zmian, mierzący wszystko, co dzieje się w społeczności programistów.

Aż 68 proc. deweloperów spodziewa się, że pracodawcy będą wymagać biegłości w narzędziach AI w najbliższej przyszłości. Wykorzystywanie sztucznej inteligencji stało się tak powszechne jak przetwarzanie danych.

Liczby nie kłamią, 85 proc. deweloperów regularnie używa narzędzi AI do kodowania. To statystyka, która na pierwszy rzut oka wygląda imponująco. Wskazuje na to raport „State of Developer Ecosystem” firmy JetBrains. Jeszcze bardziej przekonujące są konkretne oszczędności czasu. Dziewięciu na dziesięciu użytkowników AI oszczędza co najmniej godzinę tygodniowo, a co piąty programista zyskuje aż osiem godzin, czyli równowartość całego dnia roboczego. GitHub Copilot i ChatGPT dominują rynek (odpowiednio 68 proc. i 82 proc. według Stack Overflow), a praca z AI stała się tak powszechna jak przetwarzanie danych. Pod tą pozytywną fasadą kryje się jednak coraz większy niepokój.

Deweloperzy chętnie oddają AI zadania powtarzalne, czyli generowanie boilerplate'u, pisanie dokumentacji, konwersję kodu między językami. Ale gdy przychodzi do kreatywnej pracy i złożonej logiki, wolą trzymać ster we własnych rękach. Najczęściej wymieniane obawy? Kod generowany przez AI bywa różnej jakości, raz świetny, raz beznadziejny. Sztuczna inteligencja gubi się w skomplikowanej logice programu, pojawiają się obawy o bezpieczeństwo danych, a najgorsze, programiści boją się, że ich własne umiejętności mogą przez to zardzewieć. Ten ostatni punkt zasługuje na uwagę. Mamy tu do czynienia z sytuacją podobną do tej, gdy kalkulatory stały się powszechne. Nikt już nie liczy w pamięci złożonych działań, ale czy przez to nasze umiejętności matematyczne faktycznie się pogorszyły, czy po prostu przesunęliśmy się na wyższy poziom abstrakcji? Odpowiedź na to pytanie w kontekście programowania poznamy dopiero za kilka lat. Równie fascynujące są przesunięcia w rankingu języków programowania. TypeScript odnotował najbardziej dramatyczny wzrost w ciągu ostatnich pięciu lat, podczas gdy PHP, Ruby i Objective-C konsekwentnie tracą grunt pod nogami. Według JetBrains Language Promise Index, czyli wskaźnika uwzględniającego wzrost, stabilność i chęć deweloperów do adopcji, TypeScript, Rust i Go mają największy potencjał rozwoju, podczas gdy JavaScript, PHP i SQL osiągnęły plateau dojrzałości.

Najciekawszy jednak jest przypadek Scali. Ten niszowy język, używany jako podstawowy przez zaledwie 2 proc. deweloperów, prowadzi w rankingu najlepiej opłacanych specjalistów. Aż 38 proc. programistów Scali znajduje się w najwyższych przedziałach zarobkowych. To dowód na to, że niekiedy specjalizacja w niszowej, ale poszukiwanej technologii dosłownie się opłaca. Najgłębszą rewolucję widać jednak w podejściu do mierzenia produktywności. Jeszcze rok temu firmy mierzyły wszystko technicznymi wskaźnikami DORA – jak szybko kod trafia do produkcji, jak często pojawiają się błędy i ile czasu zajmuje ich naprawa. W 2025 roku nastąpiło radykalne przewartościowanie. Deweloperzy wskazują zarówno czynniki techniczne (51 proc.), jak i pozatechniczne (62 proc.) jako najważniejsze dla ich wydajności. Współpraca w zespole, jasna komunikacja i dobrze określone cele są teraz równie ważne jak szybkie narzędzia deweloperskie czy lepsze edytory kodu.

Problem w tym, że 66 proc. programistów nie wierzy, aby obecne metryki odzwierciedlały ich prawdziwy wkład. Podczas gdy menedżerowie marzą o redukcji długu technicznego i lepszej współpracy, deweloperzy chcą przejrzystości, konstruktywnej informacji zwrotnej i jasno określonych celów. To przepaść, która wymaga poważnej dyskusji o tym, jak właściwie mierzymy wartość, którą tworzą programiści. Raport ujawnia też bardziej ludzkie aspekty zawodu. Rynek pracy wygląda dramatycznie różnie w zależności od lokalizacji. 57 proc. deweloperów w Japonii uważa go za korzystny, podczas gdy w Kanadzie aż 66 proc. określa go jako wymagający. Juniorzy (61 proc.) znacznie częściej zgłaszają trudności niż seniorzy (54 proc.). A mimo wszystkich wyzwań 52 proc. programistów koduje dla przyjemności nawet po całym dniu pracy, przy czym 57 proc. robi to przy muzyce, a 25 proc. preferuje ciszę.

Źródło: JetBrains, Stack Overflow