AMD Instinct MI300X - poznaliśmy ceny hurtowe i głównego odbiorcę akceleratorów graficznych

W grudniu 2023 roku AMD wprowadziło do oferty nowe akceleratory z serii Instinct MI300X i MI300A, oparte na architekturze CDNA 3. To wydarzenie wzbudziło duże zainteresowanie i wiele emocji w mediach oraz świecie finansów, dając układom NVIDIA H100 godnego konkurenta. Okazuje się jednak, że produkty AMD są o połowę tańsze od swoich "zielonych" odpowiedników, a dla największego klienta, czyli Microsoftu, nawet czterokrotnie tańsze.

Jak się okazuje, największym odbiorcą układów AMD Instinct MI300X jest Microsoft, który wykorzystuje je do rozbudowy serwerów odpowiedzialnych za model AI GPT-4. Firma z Redmond kupuje GPU w okazyjnej cenie.

Według różnych źródeł, AMD sprzedaje Microsoftowi układy Instinct MI300X po cenie 10 000 dolarów za sztukę. Jest to czterokrotnie niższa cena hurtowa w porównaniu do układów NVIDIA H100. Firma z Redmond wykorzystuje nowe układy do rozbudowy serwerów obsługujących model językowy GPT-4, o którym więcej możecie przeczytać tutaj. Warto zaznaczyć, że cena hurtowa dla innych klientów wynosi od 15 000 do 20 000 dolarów za sztukę, co i tak jest o około połowę niższą ceną niż konkurencyjne rozwiązania.

NVIDIA może wyceniać swoje układy H100 od 30 000 do nawet 40 000 dolarów za sztukę, zgodnie z informacjami udostępnionymi przez serwis Tom's Hardware. Ciekawostką jest fakt, że ta sama redakcja próbowała skontaktować się z AMD, aby potwierdzić wspomniane wcześniej ceny układów Instinct MI300X. Niestety, amerykańska firma odmówiła udzielenia komentarza w tej sprawie. Warto jednak zauważyć, że brak oficjalnych komunikatów w kwestii cen akceleratorów graficznych jest zjawiskiem stosunkowo powszechnym, ponieważ ceny te zazwyczaj zależą od wielkości zamówień oraz konkretnych partnerów handlowych.

Źródło: SeekingAlpha, TechPowerUp, Tom's Hardware