AMD Instinct MI300X - premiera topowego akceleratora CDNA 3 dla rynku AI. Firma chwali się wydajnością względem NVIDIA H100

Dziś (6 grudnia 2023 roku) odbyła się zapowiedziana jakiś czas temu konferencja firmy AMD pod nazwą Advancing AI. Tematem przewodnim była dziedzina sztucznej inteligencji. Na wydarzeniu swoją oficjalną premierę miał akcelerator graficzny z rodziny AMD Instinct MI300, a konkretniej model MI300X. Został on stworzony do obliczeń związanych z AI, a jego konkurencją jest układ NVIDIA H100. Natomiast jednostka od AMD okazuje się aż o 60% wydajniejsza.

Tak naprawdę o omawianym akceleratorze graficznym od AMD wiedzieliśmy już niemalże wszystko, a podczas samej prezentacji pokazano dodatkowo, jak wydajny jest AMD Instinct MI300X w różnych zadaniach w bezpośrednim porównaniu ze wspomnianym układem NVIDIA H100. Dla przypomnienia mamy do czynienia z jednostką opartą na architekturze CDNA 3, która korzysta ze 192 GB pamięci HBM3 o przepustowości 5,2 TB/s. AMD Instinct MI300X składa się ze 153 miliardów tranzystorów. Osiem akceleratorów można połączyć w większą całość (AMD Instinct Platform), dzięki czemu uzyskuje się lepszą wydajność. Pod względem samej specyfikacji akcelerator graficzny NVIDIA H100 wypada dużo gorzej i to tak naprawdę pod każdym względem. Przekłada się to również na wyniki, które zaprezentowało AMD.

Moc obliczeniowa FP8 oraz FP16 jest 1,3x większa niż w układzie Zielonych. Jeśli chodzi o obsługę dużych modeli językowych, to AMD Instinct MI300X jest szybszy od omawianego NVIDIA H100 o 20% w przypadku modelu Llama 2 (70 mld parametrów) i aż o 40%, jeśli porównamy obie konfiguracje, które składają się z 8 akceleratorów graficznych. Analogicznie w przypadku modelu Bloom (176 mld parametrów) jest to 40 i 60% (na korzyść AMD). Za działanie układu AMD odpowiada oprogramowanie ROCm, które zostało zaktualizowane do wersji 6.0 i oferuje teraz nowe funkcje związane z obsługą sztucznej inteligencji. Zoptymalizowano także wydajność w dużych modelach językowych (LLM) oraz zadaniach związanych z generatywną AI. Dodano również wsparcie dla formatów obliczeniowych, takich jak FP8, FP16 i Bf16.

NVIDIA H100 PCIe AMD Instinct MI250 AMD Instinct MI250X AMD Instinct MI300X Architektura Hopper CDNA 2 CDNA 2 CDNA 3 Budowa Monolit MCM MCM MCM Litografia TSMC 4 nm TSMC 6 nm TSMC 6 nm TSMC 5 nm

TSMC 6 nm FinFET Tranzystory 80 mld 58,2 mld 58,2 mld 153 mld Bloki CU/SM 114 208 220 304 Procesory 14592 13312 14080 19456 Rdzenie Matrix - 832 880 ? Rdzenie Tensor 456 (4 per SM) - - - Taktowanie Boost Brak informacji 1700 MHz 1700 MHz 2100 MHz Moc FP32 48,0 TFLOPS 45,3 TFLOPS 47,9 TFLOPS 163,4 TFLOPS Moc FP32 Matrix - 90,5 TFLOPS 95,7 TFLOPS 163,4 TFLOPS Moc FP64 24,0 TFLOPS 45,3 TFLOPS 47,9 TFLOPS 81,7 TFLOPS Moc FP64 Matrix - 90,5 TFLOPS 95,7 TFLOPS 163,4 TFLOPS Pamięć 80 GB HBM3 128 GB HBM2e 128 GB HBM2e 192 GB HBM3 Magistrala 5120-bit 8192-bit 8192-bit 8192-bit Przepustowość 2 TB/s 3,2 TB/s 3,2 TB/s 5,2 TB/s Pobór mocy 350 W 560 W 560 W ?

Źródło: AMD, WCCFTech