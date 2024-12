NVIDIA jest najbardziej wartościową firmą na świecie. Spółka wyprzedziła Microsoft i Apple dzięki sztucznej inteligencji

Boom na sztuczną inteligencję spowodował, że NVIDIA nie tylko mocno zwiększyła swoje przychody i zyski, ale także wartość giełdową. Firma od dłuższego czasu pozostawała w TOP 10 najdroższych przedsiębiorstw na świecie, jednak w ostatnim okresie przypuściła szturm na ścisłą czołówkę. Udało się jej wyprzedzić między innymi takie spółki, jak Microsoft czy Apple. Obecnie NVIDIA zajmuje pierwszą pozycję i podejmie na pewno starania, by zadomowić się tam na dłużej.

Olbrzymi sukces rynkowy sprzętu będącego podstawą sztucznej inteligencji sprawił, że NVIDIA stała się najdroższą spółką na świecie. Wartość jej akcji w samym 2024 roku wzrosła o ponad 160%.

Wspięcie się przez NVIDIĘ na szczyt rankingu firm o najwyższej kapitalizacji rynkowej jest szczególnym wydarzeniem także z tego powodu, że to pierwsza spółka z branży półprzewodników, która osiągnęła taką pozycję. Łączna wartość udziałów amerykańskiego przedsiębiorstwa wynosi obecnie około 3,34 bln dolarów. Kapitalizacja zajmującego drugie miejsce Microsoftu to 3,32 bln dolarów, a znajdującego się na trzeciej lokacie Apple - 3,29 bln dolarów. Oczywiście różnice pomiędzy tymi spółkami są w kontekście całego rynku stosunkowo niewielkie, jednak wydaje się, że to NVIDIA ma największy potencjał, by utrzymać prowadzenie w dłuższej perspektywie czasowej. Warto odnotować, że w samym 2024 roku akcje amerykańskiego przedsiębiorstwa wzrosły o zawrotną wartość ponad 160%.

Choć nigdy nie należy być pewnym, czy bardzo dobre wyniki giełdowe nie są powodowane przez rosnącą bańkę, to wiele wskazuje na to, że przy utrzymaniu obecnych trendów NVIDIA ma szansę w przeciągu roku przebić wartość 4 bln dolarów. Oczywiście także Microsoft wszedł z przytupem na rynek sztucznej inteligencji (choć bardziej w wymiarze oprogramowania, a nie sprzętu), dlatego można spodziewać się zaciekłej walki o pozycję lidera. Wzrost kapitalizacji rynkowej Apple zależy między innymi z kolei od sprzedaży kolejnej generacji iPhone'ów i od tego, jak udana będzie implementacja funkcji AI w systemie iOS 18. Warto odnotować, że TOP 5 rankingu firm o najwyższej wartości zajmują przedsiębiorstwa amerykańskie. W TOP 10 jest zaś aż osiem spółek z tego kraju.

Źródło: CompaniesMarketCap, Tom's Hardware