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NVIDIA całkowicie traci chiński rynek akceleratorów AI. Jensen Huang potwierdza zerowy udział w sprzedaży

Maciej Lewczuk | 21-10-2025 14:00 |

NVIDIA całkowicie traci chiński rynek akceleratorów AI. Jensen Huang potwierdza zerowy udział w sprzedażyJensen Huang potwierdził jedno z najbardziej dramatycznych załamań w historii branży półprzewodników. Udział firmy w chińskim rynku akceleratorów AI spadł z dominujących 95 proc. do zera. To nie prognoza, lecz stan faktyczny, efekt wieloletnich sankcji eksportowych USA i rosnącej konkurencji ze strony Huawei czy Cambricon. Nvidia całkowicie wykreśliła Chiny ze swoich prognoz finansowych, tracąc rynek warty miliardy dolarów rocznie.

Spadek udziału NVIDII w Chinach z 95 proc. do zera w segmencie nieobjętym ograniczeniami jest najbardziej jaskrawym sygnałem, że regulacje eksportowe USA stworzyły idealne warunki dla rozwoju chińskiej, lokalnej konkurencji.

NVIDIA całkowicie traci chiński rynek akceleratorów AI. Jensen Huang potwierdza zerowy udział w sprzedaży [1]

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Długo wydawało się, że segment akceleratorów AI to niepodzielne królestwo NVIDII. Ich architektura CUDA i potężne układy H100 stały się podstawą globalnej rewolucji sztucznej inteligencji. Jednak na jednym z najważniejszych rynków, w Chinach, amerykańska firma nagle znalazła się w potrzasku. Najnowsze regulacje eksportowe Waszyngtonu miały spowolnić rozwój chińskich technologii wojskowych i AI, ale jak każda polityka, niosą ze sobą niezamierzone, potężne konsekwencje rynkowe. Prezes NVIDII, Jensen Huang, otwarcie przyznał, że udział firmy w niektórych segmentach spadł z niemal pełnej dominacji do zera. 

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Co to oznacza dla użytkownika? Krótkofalowo, chińskie firmy muszą inwestować więcej w optymalizację kodu i ponosić wyższe koszty energetyczne, aby uzyskać zbliżoną moc obliczeniową, co potwierdzają wcześniejsze doniesienia o problemach z migracją z CUDA. Długofalowo, regulacje Waszyngtonu nie zatrzymały, a jedynie przekierowały kapitał chińskich firm. Chiński rząd, dążąc do technologicznej samowystarczalności, otwarcie wzywa do bojkotu importowanych chipów H20 na rzecz krajowych alternatyw, w tym tych od Cambricon czy Hygon. W rezultacie, zamiast spowolnienia, obserwujemy przyspieszenie rozwoju chińskiego przemysłu półprzewodników, co na tle rynkowej stagnacji oznacza podwójną stratę dla NVIDII. Fachowcy przewidywali, że każda blokada tworzy lukę, którą Pekin prędzej czy później wypełni, stając się technologicznie niezależnym i tym samym jeszcze bardziej konkurencyjnym w wyścigu AI.

NVIDIA całkowicie traci chiński rynek akceleratorów AI. Jensen Huang potwierdza zerowy udział w sprzedaży [2]

Źródło: Yahoo Finance, Bloomberg, CNBC, Citadel Securities
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