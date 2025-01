AMD ujawnia szczegóły na temat Neural Texture Block Compression. Algorytm pozwoli zmniejszyć rozmiar tekstur

Jednym z problemów współczesnych gier są wymagania w zakresie przestrzeni dyskowej. Dzisiaj nikogo nie zaskakują już produkcje AAA, które zajmują ponad 150 GB. Znacząca część tej wartości to coraz bardziej szczegółowe tekstury, bez których trudno wyobrazić sobie grę z dobrą oprawą graficzną. Częściowo problem ten może rozwiązać algorytm AMD Neural Texture Block Compression (NTBC), którego szczegóły zostały zaprezentowane przez amerykańską firmę.

Bazujący na sieci neuronowej algorytm AMD Neural Texture Block Compression pozwoli w przyszłości znacząco zmniejszyć rozmiary tekstur w grach, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej jakości.

Pomysł wykorzystania sieci neuronowych do zmniejszania rozmiaru tekstur w grach nie jest nowy. Informacje na temat zbliżonego rozwiązania opublikowała w zeszłym roku także NVIDIA. Algorytm AMD NTBC jest w stanie za pomocą sieci neuronowej skompresować tekstury, które w normalnych warunkach zajmują bardzo dużo przestrzeni dyskowej. Całość polega enkodowaniu wielu tekstur równocześnie i ich łańcuchów mipmap wraz z niewielkich rozmiarów siecią neuronową (tzw. MLP, czyli Multilayer Perceptron) oraz skompresowanym odwzorowaniem dopasowanej siatki cech tych tekstur. Algorytm NTBC uczy się następnie, jak je dekompresować, co sprawia, że ostatecznie mogą one zajmować nawet 70% mniej przestrzeni dyskowej niż przed zastosowaniem tej techniki. Wszystko to odbywa się przy zachowaniu odpowiedniej jakości.

Dekompresja tekstur za pomocą algorytmu NTBC odbywa się na etapie transferu tekstur z nośnika pamięci do VRAM karty graficznej. Jest to jednak mocno uproszczony opis, bo algorytm na bieżąco przewiduje dane, którymi opisane są te tekstury, zamiast ładować całość z dysku. Cały proces nie wymaga modyfikacji shaderów, co powinno umożliwić stosunkowo łatwą implementację tego rozwiązania. Nie obciąża on też nadmiernie zasobów komputera, choć należy liczyć się ze zwiększeniem opóźnienia w renderowaniu gotowego obrazu. To nie powinien być jednak znaczący problem, ponieważ wnioskowanie sieci neuronowej musi być uruchomione zaledwie raz na każdy rodzaj materiału. Szczegóły na temat NTBC można znaleźć w oficjalnym dokumencie AMD.

