AMD Ryzen 9 9950X3D - chip Zen 5 z pamięcią 3D V-Cache został przetestowany w benchmarku Factorio. Wyniki są obiecujące

Jesteśmy po premierze procesora AMD Ryzen 7 9800X3D, czyli bezsprzecznie najmocniejszego chipu dla graczy. Wiemy już jednak, że Czerwoni mają w planach kolejne jednostki z dodatkową pamięcią 3D V-Cache. W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia, że trafi ona na pokład kolejnych Threadripperów czy nawet układów APU, ale nie zapominajmy, że następny w kolejce jest Ryzen 9 9950X3D. W sieci pojawiły się właśnie kolejne wyniki tego procesora.

Jeśli tylko inne testy potwierdzą wysoką przewagę Ryzena 9 9950X3D nad poprzednikiem, możemy spodziewać się, że entuzjaści raczej nie będą zbyt długo czekali z zakupem.

AMD Ryzen 9 9950X3D to 16-rdzeniowy/32-wątkowy procesor Zen 5 wyposażony w pamięć podręczną 3D V-Cache 2. generacji o pojemności 64 MB. Póki co nieznane są taktowania tego chipu, nie wiemy także, jaki jest współczynnik TDP (powinien zawierać się w zakresie od 120 do 170 W). Spodziewamy się, że jednostka zostanie zaprezentowana dopiero podczas styczniowych targów CES 2025, jednak najwyraźniej już teraz znajduje się rękach niektórych testerów, bowiem w sieci znaleźć można już jej wyniki z benchmarku Factorio. Jak widać poniżej, nowy procesor AMD uzyskał wynik aż 654,9 UPS.

Dla porównania średni wynik Ryzena 7 7950X3D to 427,5 UPS, podczas gdy Ryzen 7 9800X3D uzyskał średnio 553,7 UPS. Poprawa względem innych modeli AMD z pamięcią 3D V-Cache jest zatem ogromna, choć nie wiemy, czy w praktyce różnica będzie podobna. Z oczywistych względów AMD Ryzen 9 9950X3D będzie najdroższym konsumenckim procesorem w ofercie Czerwonych, jednak jeśli tylko inne testy potwierdzą wysoką przewagę nad poprzednikiem, możemy spodziewać się, że entuzjaści raczej nie będą zbyt długo czekali z zakupem.

Źródło: WCCFTech