AMD Ryzen 8000G - seria procesorów z rodziny APU Phoenix jest tańsza niż kiedykolwiek. Spadek cen sięga 27%

Pod koniec stycznia 2024 roku na rynku pojawiły się nowe układy od AMD z rodziny APU Phoenix. Cała seria AMD Ryzen 8000G wprowadziła cztery jednostki, natomiast tylko trzy z nich są dostępne do kupienia dla konsumentów. Wszystkie wyróżniają się głównie swoimi całkiem wydajnymi układami graficznymi opartymi na architekturze RDNA 3. Od premiery minęło zaledwie kilka miesięcy, a mimo to już teraz omawiane warianty możemy nabyć niemal 30% taniej.

Seria AMD Ryzen 8000G słynąca z dość wydajnych zintegrowanych układów graficznych doczekała się niemalże 30% obniżki cen. Trzy warianty bardzo staniały zaledwie kilka miesięcy po swojej premierze.

Tytułowa seria AMD Ryzen 8000G to zasadniczo trzy wspomniane jednostki: AMD Ryzen 7 8700G, AMD Ryzen 5 8600G oraz AMD Ryzen 5 8500G. Każdy układ wykorzystuje architekturę Zen 4 w przypadku procesora, a także RDNA 3, jeśli mowa o układach graficznych AMD Radeon. Dwa droższe warianty mają dodatkowo wbudowany układ do obsługi sztucznej inteligencji o nazwie Ryzen AI. Wszystkie jednostki mogą pracować z modułami pamięci RAM w standardzie DDR5. Nowości dobrze sprawdzą się więc w zestawach komputerowych bez dedykowanych układów graficznych, ponieważ są w stanie zapewnić całkiem dobrą wydajność w tym aspekcie — choć głównie mowa tu o wersjach AMD Ryzen 5 8600G i AMD Ryzen 7 8700G.

AMD Ryzen 7 8700G AMD Ryzen 5 8600G AMD Ryzen 5 8500G Rodzina APU Phoenix APU Phoenix APU Phoenix

Chip "Phoenix2" Architektura Zen 4 + RDNA 3 + XDNA Zen 4 + RDNA 3 + XDNA Zen 4 + Zen 4c + RDNA 3 + XDNA Litografia TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 Rdzenie / wątki 8C/16T 6C/12T 6C/12T Budowa CPU 8 x Zen 4 6 x Zen 4 2 x Zen 4

4 x Zen 4c Taktowanie bazowe 4,2 GHz 4,3 GHz 3,5 GHz Taktowanie Turbo Do 5,1 GHz Do 5,0 GHz Do 5,0 GHz Cache L2 + L3 24 MB 22 MB 22 MB Kontroler RAM DDR5 5200 MHz

Dual Channel DDR5 5200 MHz

Dual Channel DDR5 5200 MHz

Dual Channel Układ iGPU AMD Radeon 780M

12 CU RDNA 3 AMD Radeon 760M

8 CU RDNA 3 AMD Radeon 740M

4 CU RDNA 3 Układ AI Ryzen AI Ryzen AI - Cena 1599 zł 1099 zł 879 zł

Największej obniżki ceny doczekała się edycja AMD Ryzen 5 8600G. Początkowo trzeba było za nią zapłacić niemal 1100 zł, a dziś bez problemu znajdziemy nowy produkt w cenie 799 zł. Równie dobrze wygląda aktualnie sytuacja układu AMD Ryzen 5 8500G, gdyż zamiast 879 zł zapłacimy za niego teraz nieco ponad 650 zł. Ostatnia jednostka AMD Ryzen 7 8700G jest natomiast dostępna w kwocie prawie 1209 zł, co także stanowi spory spadek cenowy z premierowych 1599 zł. Jeśli więc rozważaliśmy wcześniej zakup układu z serii AMD Ryzen 8000G, to teraz jest całkiem dobry moment, aby przemyśleć go ponownie.

