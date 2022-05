AMD Ryzen 7000 - procesory APU Phoenix z wydajnością iGPU RDNA 3 na poziomie najsłabszej wersji GeForce RTX 3060 Laptop GPU

AMD już potwierdziło, że w przyszłym roku w laptopach pojawią się dwie serie mobilnych procesorów Ryzen 7000 (jest to pierwsza taka zmiana od czasu wprowadzenia APU na architekturze Zen), które pojawią się w wydajnych notebookach do gier. Pierwsza rodzina to szósta generacja APU o kodowej nazwie Phoenix, z kolei druga seria to Dragon Range, czyli de facto desktopowe układy Raphael przeniesione do mobilnej platformy FP (coś jak BGA). Procesory APU Phoenix będą oferowały do 8 rdzeni Zen 4 oraz znacznie mocniejsze układy graficzne, podczas gdy seria Dragon Range zaoferuje najpewniej do 16 rdzeni Zen 4, ale jednocześnie ze znacznie mniej rozbudowanym układem graficznym RDNA 2. W sieci pojawiły się nowe, niepotwierdzone jednak informacje na temat wydajności iGPU w APU AMD Phoenix. Wynika z nich, że otrzymamy jeszcze większy skok niż miało to miejsce przy przejściu z architektury Vega do RDNA 2.

Według najnowszych doniesień, zintegrowany układ graficzny RDNA 3 w procesorach APU AMD Ryzen 7000 (Phoenix) mogą oferować wydajność porównywalną z najsłabszą wersją mobilnego układu NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU (TGP 60 W).

Użytkownik Twittera - @greymon55 - opublikował kilka informacji dotyczących zintegrowanego układu graficznego RDNA 3, jaki pojawi się w procesorach APU AMD Phoenix. Pierwsza dotyczy wydajności i jest to dość duża niespodzianka, aczkolwiek łącząca się z dotychczasowymi doniesieniami. Układ iGPU RDNA 3 miałby bowiem oferować poziom najsłabszej, mobilnej wersji układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU, którego TGP wynosi 60 W. To bardzo duży skok względem nawet stosunkowo świeżego Radeona 680M, opartego na architekturze RDNA 2. Taki poziom wydajności umożliwiłby granie nawet w wysokich ustawieniach graficznych w rozdzielczości Full HD, bez konieczności posiadania osobnej karty graficznej.

Phoenix GPU≈3060m 60W — Greymon55 (@greymon55) May 8, 2022

Previously RedGamingTech leaked phoenix as 16-24CU, but as RDNA3 architecture, they should be 8-12CU. — Greymon55 (@greymon55) May 9, 2022

Informacja od @greymon55 niejako potwierdza wcześniejsze plotki sugerujące, że nadchodząca generacja iGPU przyniesie na tyle duży skok wydajności, że firma najpewniej zrezygnuje całkowicie z wydania dodatkowej karty graficznej Radeon z segmentu entry-level/low-end. Od kilku miesięcy pojawiają się informacje sugerujące, że AMD będzie chciało całkowicie porzucić ten segment - w jego miejsce miałyby bowiem trafić procesory APU. Greymon55 dodatkowo informuje, że z racji przebudowania jednostek w architekturze RDNA 3, nadchodzące iGPU powinny oferować maksymalnie 12 bloków CU.

Źródło: Twitter @greymon55