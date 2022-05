AMD potwierdza debiut architektury Zen 4 w tym roku. Mobilne procesory Dragon Range i Pheonix z premierą w 2023 roku

Już w drugiej połowie tego roku AMD zaprezentuje nowe procesory Ryzen 7000 oparte na architekturze Zen 4 (5 nm), a wraz z nią pojawią się płyty główne z podstawką AM5. Szykuje się więc mała rewolucja na rynku PC, zwłaszcza, że nadchodząca platforma zaoferuje wsparcie m.in. dla pamięci DDR5 czy interfejsu PCIe 5.0. Entuzjaści mobilnych rozwiązań z pewnością wyczekują jednak przeniesienia nowej technologii do komputerów przenośnych. Choć do tej pory w tym temacie nie mówiło się zbyt wiele, ponieważ przed producentem jest jeszcze premiera odświeżonych chipów Zen 3+ (Rembrandt), to jednak najnowsza oficjalna roadmapa nieco rozjaśnia nam tę sprawę. Czego możemy się spodziewać?

AMD po raz kolejny potwierdza, że premiera desktopowych procesorów Raphael odbędzie się jeszcze w tym roku. W przyszłym roku możemy się za to spodziewać debiutu mobilnych jednostek Dragon Range i Pheonix.

Jak widzimy poniżej, AMD po raz kolejny potwierdza, że premiera desktopowych procesorów z serii Ryzen 7000 (Raphael) odbędzie się jeszcze w tym roku. Ich współczynnik TDP powinien być wyższy od 65 W. Jeśli zaś chodzi o sektor mobilny, ten rok upłynie pod znakiem architektury Zen 3+ i układów Ryzen 6000 wykonanych w litografii 6 nm, jednak już w 2023 roku mamy być świadkami zupełnie nowych jednostek. Procesory AMD Dragon Range to układy z serii Ryzen 7000H (wcześniej znane Raphael Mobile), które będą przeznaczone dla wydajnych gamingowych laptopów. Ich TDP ma wynosić co najmniej 55 W (w zależności od modelu) i zaoferują one wsparcie dla tych samych standardów, co desktopowe układy. Pojawiają się już pogłoski, jakoby flagowy chip z tej rodziny miał zostać wyposażony w 16 fizycznych rdzeni. Prawie pewne jest natomiast, że układy z tej rodziny otrzymają zintegrowane GPU (podobnie jak desktopowe modele).

Kolejna nadchodząca generacja procesorów AMD opartych na architekturze Zen 4 to Pheonix. Będą to modele oznaczane jako Ryzen 7000U, które trafią do cienkich i lekkich komputerów przenośnych. Spodziewamy się układów oferujących wsparcie dla pamięci LPDDR5 i PCIe 5.0, których TDP ma zawierać się w zakresie od 35 do 45 W. Ostatnie plotki wskazują, jakoby chipy te również otrzymały zintegrowane układy graficzne oparte na RDNA 3. Minie jednak pewnie jeszcze trochę czasu, nim dowiemy się czegoś więcej o nowych mobilnych jednostkach.

