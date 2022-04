Procesory AMD Ryzen 7000 zaoferują natywne wsparcie dla szybkich pamięci DDR5. Układy Intel Alder Lake zostaną w tyle

Wygląda na to, że era pamięci DDR4 przechodzi do historii. Co prawda jesteśmy jeszcze w stanie połączyć najnowszy procesor Intela Core 12. generacji z tymi modułami i wiele wskazuje na to, że również 13. generacja wesprze ten standard pamięci RAM, jednak w przypadku AMD sprawa wygląda bardziej "zero-jedynkowo". Już od dawna każdy zainteresowany zdaje sobie sprawę z tego, że kolejna seria Ryzenów oparta na architekturze Zen 4 projektowana jest wyłącznie pod kątem współpracy z modułami DDR5. Istnieją obawy, że takie posunięcie znacząco zwiększy ceny całej platformy, jednak wygląda na to, że w zamian możemy od razu liczyć na obsługę podkręconych pamięci.

Procesory AMD Ryzen 7000 domyślnie obsłużą pamięć DDR5-5200 i z miejsca będą pod tym względem lepsze od układów Intel Alder Lake, które natywnie wspierają nieco wolniejsze moduły DDR5-4800.

Według poniższej tabelki od firmy Apacer, procesory AMD Ryzen 7000 domyślnie obsłużą pamięć DDR5-5200. Moduły o takiej specyfikacji są o 400 MHz wyższe niż podaje JEDEC. Mamy także kolejne potwierdzenie, że jednostki nie zaoferują obsługi DDR4, a obok konsumenckich chipów również serwerowe modele EPYC Geneo również oparte na architekturze AMD Zen 4 będą wspierać moduły DDR5-5200. Warto zaznaczyć, że procesory AMD z miejsca będą pod tym względem lepsze od układów Intel Alder Lake, które obsługują pamięci DDR5-4800 (zgodnie ze specyfikacją JEDEC).

Warto dodać także informację, że AMD przygotowuje nową technologię o nazwie EXPO, która będzie odpowiedzialna za przechowywanie profili podkręcania pamięci DDR5, w tym trybów wysokiej przepustowości i małych opóźnień. Jednocześnie AMD zapowiada, że ​​desktopowa konsumencka seria Raphael ma wprowadzić przełom w podkręcaniu pamięci RAM, co oznacza albo liczne ułatwienia w ręcznym przetaktowywaniu albo obsługę szybkich profili OC i specjalnych zestawów pamięci. Zapowiada się więc ciekawie, jednak na premierę procesorów AMD Ryzen 7000 i kompatybilnych płyt głównych musimy poczekać jeszcze kilka miesięcy.

Źródło: VideoCardz, Apacer