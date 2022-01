AMD Ryzen 7000 - dwie próbki inżynieryjne procesorów Zen 4 z serii Raphael pojawiły się w projekcie MilkyWay

Spośród trzech głównych firm z naszej branży - Intel, NVIDIA oraz AMD - to właśnie ta ostatnia zaprezentowała najwięcej nowości w trakcie tegorocznych targów CES w Las Vegas. Otrzymaliśmy w końcu pierwsze konkretne informacje na temat nadchodzących desktopowych układów Ryzen 7000 z rodziny Raphael. Producent nie tylko potwierdził numerację nowych procesorów, ale także wykorzystanie nowej architektury oraz procesu technologicznego. Jeszcze podczas pokazu w grze Halo Infinite potwierdzono, że prezentowana próbka procesora oferowała taktowanie 5 GHz na wszystkich rdzeniach. Tymczasem w na stronie MilkyWay - platformy, w której dobrowolnie można użyczyć zasobów procesora do prezentacji jak najwierniejszego, trójwymiarowego modelu galaktyki Drogi Mlecznej - pojawiły się dwie próbki inżynieryjne nowych procesorów od AMD. O ile kwestia wydajności jest w tym konkretnym przypadku nieistotna, wpisy w MilkyWay@Database dają pewne informacje o ich specyfikacji.

Dwie próbki inżynieryjne procesorów AMD Ryzen 7000 pojawiły się w bazie witryny MilkyWay. O ile w tym konkretnym wypadku wydajność jest kwestią drugorzędną (wyniki różnych procesorów są co najmniej dyskusyjne), o tyle wpisy dają nowe informacje na temat specyfikacji rodziny Raphael.

Pierwsza próbka inżynieryjna posiada oznaczenie "AMD Eng Sample: 100-000000665-21_N, który jest odwołaniem do 16-rdzeniowego i 32-wątkowego procesora Ryzen 7000. Z kolei druga próbka inżynieryjna ma oznaczenie "AMD Eng Sample: 100-000000666-21_N", co z kolei odwołuje się do 8-rdzeniowego i 16-wątkowego układu. Jeśli dotychczasowa nomenklatura firmy zostanie zachowana, będą to procesory o nazwach Ryzen 9 7950X oraz Ryzen 7 7800X. Jest to pierwsze potwierdzenie, że AMD już teraz pracuje nie tylko nad 8-rdzeniowym układem, ale także 16-rdzeniowym, który będzie flagową jednostką Raphael, opartą na mikroarchitekturze Zen 4. Jak już wiemy z wcześniejszych doniesień, firma nie planuje dalszego wzrostu liczby rdzeni oraz wątków w serii Ryzen 7000.

Informacje z witryny MilkyWay@Database dają nam jeszcze jedną informację o specyfikacji - oba procesory Ryzen 7000 posiadają po 1 MB pamięci cache L2 na każdy rdzeń. Dla porównania procesory Ryzen 5000 z rodziny Vermeer posiadają po 512 KB cache L2 na rdzeń. Nowe układy zaoferują zatem dwukrotnie większy cache L2, co z pewnością przełoży się na wydajność. Nadchodzące układy będą także wspierać technologię pakowania 3D V-Cache (dla powiększenia cache L3), co po raz pierwszy zostanie zaprezentowane w konsumenckich procesorach wraz z 8-rdzeniowym układem Ryzen 7 5800X3D (premiera wiosną 2022).

Źródło: WCCFTech, MilkyWay@Database