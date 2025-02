AMD Ryzen 7 9800X3D - pojawiło się sporo przypadków awarii procesorów na płytach głównych firmy ASRock

Choć Internet zdominowały ostatnio problemy z kartami graficznymi NVIDII, to nie brakuje ich także w przypadku innego sprzętu. Mowa tutaj o procesorach AMD Ryzen 7 9800X3D, które mają tendencję do ulegania awariom na płytach głównych firmy ASRock. Choć są też doniesienia o podobnych przypadkach na płytach innych producentów, to większość z nich dotyczy sprzętu tajwańskiego producenta. Na szczęście problem może ograniczać się do BIOS-u.

W sieci nie brakuje ostatnio doniesień o awariach procesorów AMD Ryzen 7 9800X3D na płytach głównych firmy ASRock. Za problem może odpowiadać błąd w najnowszej wersji BIOS-u.

W ostatnich dniach w serwisie Reddit pojawiło się ponad 40 przypadków awarii procesorów AMD Ryzen 7 9800X3D. Nieco ponad 30 z nich dotyczy osób, które posiadają także płytę główną firmy ASRock. To wystarczająca liczba, żeby mówić o istnieniu jakiejś zależności. Rzecz w tym, że nie we wszystkich przypadkach awarie występują w identycznych okolicznościach. Czasami procesor odmawia współpracy tuż po jego zainstalowaniu. W innych przypadkach CPU początkowo działa prawidłowo, ale awaria pojawia się po jednym z restartów systemu. Nie brakuje też osób, które użytkowały procesor przez dłuższy czas, a mimo to omawiany problem ich dotknął. Jest ponadto kilka przypadków odnoszących się do procesorów AMD bez dopisku "X3D".

Przyczyny tych problemów nie są jasne, ale według doniesień niektórych użytkowników pomóc może wgranie starszej wersji BIOS-u. Wydaje się jednak, że obejmuje to tylko przypadki, w których BIOS został zaktualizowany do najnowszej wersji przez użytkownika lub zakupił on płytę główną, na której ta wersja została zainstalowana fabrycznie. Może to jednak sugerować, że procesory nie ulegają fizycznemu uszkodzeniu, a przyczyna jest bardziej trywialna. Firmy AMD oraz ASRock są już świadome istnienia problemu, ale identyfikacja przyczyn ich występowania może nieco potrwać, ponieważ nie wszystkie przypadki są tożsame.

Źródło: Tom's Hardware