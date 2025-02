AMD Ryzen 9 9950X3D i Ryzen 9 9900X3D - w końcu poznaliśmy datę premiery. W sieci pojawiły się także kolejne wyniki wydajności

Od zapowiedzi procesorów AMD Ryzen 9 9950X3D i Ryzen 9 9900X3D minęło już dosyć sporo czasu, a wielu entuzjastów wręcz nie może doczekać się ich premiery. Znakomita kondycja stricte gamingowego Ryzena 7 9800X3D oznacza, że nowe chipy Czerwonych powinny zdominować najwyższy segment cenowy na rynku. Ale ile jeszcze będziemy czekać na ich sklepowy debiut? Na szczęście wydaje się, że wszystko jest już jasne w tej sprawie.

Recenzje procesorów AMD Ryzen 9 9950X3D i Ryzen 9 9900X3D ukażą się już 11 marca, natomiast dzień później układy powinny pojawić się w sprzedaży.

Jak twierdzi niejaki Golden Pig Upgrade, uznany informator działający w serwisie Weibo, recenzje procesorów AMD Ryzen 9 9950X3D i Ryzen 9 9900X3D ukażą się już 11 marca. Dodatkowo serwis VideoCardz podaje, że oficjalna premiera tych układów odbędzie się dzień później, czyli 12 marca. Co ciekawe, właśnie tego dnia ma spaść embargo na recenzje mobilnych procesorów Intel Core Ultra 200HX. Wydaje się zatem, że pojawienie się 12- i 16-rdzeniowych modeli z pamięcią 3D V-Cache może przyćmić wszelkie publikacje o nowych chipach Niebieskich.

Atmosferę przed premierą nowych Ryzenów dodatkowo podgrzewają najnowsze wyniki tych procesorów z benchmarku Geekbench 6. Wynika z nich, że nowe układy Zen 5 z pamięcią 3D V-Cache zaoferują o około 15% wyższą wydajność Single-Core i około 7% wyższą wydajność Multi-Core w porównaniu do poprzedników. Nie brzmi to zbyt obiecująco, jednak można podejrzewać, że w wielu różnych zastosowaniach użytkownicy zauważą większą różnicę. Cena modeli Ryzen 9 9950X3D i Ryzen 9 9900X3D nie została jeszcze ujawniona, jednak wg amerykańskiego sklepu Newegg będą one wycenione na odpowiednio 699 oraz 599 dolarów.

Źródło: VideoCardz, WCCFTech, @Olrak29_, Guru3D, Golden Pig Upgrade