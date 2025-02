AMD Ryzen 7 8700G - Wpływ pamięci RAM na wydajność układu graficznego AMD Radeon 780M. Test zestawów DDR5 5200-8000 MHz

Budżetowe karty graficzne powoli wymierają, natomiast ich miejsce sukcesywnie zajmują rozwiązania zintegrowane w procesorach, chociaż w większości niespecjalnie nadające do komfortowego grania w wymagające tytuły. Dopiero niedawno otrzymaliśmy naprawdę mocną propozycję. AMD Ryzen 7 8700G skrywa wewnątrz układ AMD Radeon 780M, któremu nie straszny Cyberpunk 2077, Elden Ring, Forza Horizon 5 czy Wiedźmin 3 odpalony w rozdzielczość 1920x1080 na przyzwoitych detalach. Wydajność iGPU jest oczywiście ściśle powiązana z systemem pamięci RAM, dlatego warto wiedzieć jakie moduły będą optymalne. Dzisiaj sprawdzimy więc skalowanie DDR5 w zakresie 5200-8000 MHz na przykładzie AMD Radeon 780M.

Autor: Sebastian Oktaba

AMD Ryzen 7 8700G bazuje na architekturze Zen 4, dysponuje 8 fizycznymi rdzeniami oraz obsługuje technikę SMT, umożliwiającą wykonywanie 16 wątków jednocześnie. Teoretycznie można byłoby go scharakteryzować jako AMD Ryzen 7 7700X z doklejonym mocniejszym iGPU, jednak względem wspomnianego modelu otrzymał tylko 16 MB zamiast 32 MB pamięci Cache L3. Sytuacja jest zresztą podobna chociażby do modeli AMD Ryzen 5 5600 i Ryzen 5 5600G. W obliczeniach stricte procesorowych AMD Ryzen 7 8700G będzie oczywiście wolniejszy od wspomnianego AMD Ryzen 7 7700X, bowiem mniejsze są również maksymalne zegary Turbo Boost (5100 vs 5400 MHz), niemniej to nadal całkiem solidna ośmiordzeniowa jednostka obliczeniowa. Plusem jest znacznie niższe TDP (65 vs 105 W), chłodzenie Wraith Spire dostarczane w zestawie i przede wszystkim zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 780M.

AMD Radeon 780M (12 CU) to najszybsze iGPU dostępne w procesorach desktopowych, a połączone z wydajną pamięcią RAM DDR5 Lexar Ares RGB, pozwala uzyskać naprawdę sensowny sprzęt do grania w 1920x1080.

AMD Radeon 780M to najszybsze iGPU dostępne w procesorach desktopowych, porównywalne z najtańszymi zewnętrznymi kartami graficznymi dostępnymi na sklepowych półkach. Układ bazuje na architekturze RDNA 3.0 oraz wykorzystuje magistralę PCI-Express 4.0 x8. Konfiguracja rdzenia wygląda następująco - 768 jednostek cieniujących, 48 teksturujących, 32 renderujące i dodatkowo jeszcze 12 rdzeni RT (identycznie jak Radeon RX 6400). Całość wymagała zastosowania 12 CU, natomiast zwykłe Ryzeny 7000 wyposażono w skromniejsze iGPU posiadające 2 CU. Maksymalne taktowanie wynosi 2700 MHz, aczkolwiek w mniej wymagających scenariuszach widywałem nawet 2900 MHz. Rdzenie procesora i zintegrowany układ graficzny można podkręcić, jednak to zagadnienie na osobny materiał, ponieważ dzisiaj zajmiemy się wyłącznie wpływem taktowania pamięci RAM DDR5 na wydajność AMD Radeon 780M.

5200 MHz 6000 MHz 6400 MHz 6400 MHz 7200 MHz 8000 MHz Ustawienia DEF DEF DEF OC DEF DEF Kontroler 1:1 1:1 1:1 1:1 1:2 1:2 Infinity Fabric 2000 MHz 2000 MHz 2000 MHz 2133 MHz 2000 MHz 2200 MHz MCLK 2600 MHz 3000 MHz 3200 MHz 3200 MHz 3200 MHz 4000 MHz UCLK 2600 MHz 3000 MHz 3200 MHz 3200 MHz 1800 MHz 2000 MHz tCL 38 30 32 28 34 38 tRCD 38 36 38 36 42 48 tRP 38 36 38 36 42 48 tRAS 83 68 76 36 84 84 tRC 125 104 114 76 126 117

AMD Radeon 780M własnej pamięci graficznej nie posiada, dlatego wykorzystuje systemowe zasoby RAM, którego przepustowość istotnie wpływa na kondycję iGPU. Dwukanałowy kontroler gwarantuje obsługę DDR5-5200 MHz, aczkolwiek producent zaleca stosowanie modułów DDR5-6000 MHz, będących tzw. sweet spotem dla bloków procesora i układu graficznego. Oczywiście, nieco rozszerzymy formułę porównania, aby uzyskać szerszą perspektywę. Najważniejszymi zestawami będą 6000 MHz CL30 1:1, 6400 MHz CL32 1:1 oraz 7200 MHz CL34 1:2, wszystkie reprezentowane przez doskonale znane Lexar Ares RGB. Reszta ustawień stanowi bardziej ciekawostkę i/lub dodatkowe tło pomiarowe. Zestawy Lexar Ares RGB 6000/6400 mają delikatnie ostrzejsze timingi od większości konkurentów, zatem idealnie pasują do platformy AMD AM5, która okazuje się wrażliwa na opóźnienia. Wpływ timingów na osiągi iGPU też sprawdzę...