AMD Ryzen 3 7440U - budżetowy układ z rodziny APU Phoenix pokazał swoją wydajność w benchmarku Geekbench

Obecny 2023 rok obfitował w prezentacje wielu modeli procesorów z rodziny APU Phoenix. Już w styczniu na targach CES 2023 pokazano trzy wydajne modele (AMD Ryzen 9 7940HS, Ryzen 7 7840HS i Ryzen 5 7640HS), a z biegiem czasu nadeszła pora na oficjalne przedstawienie kolejnych jednostek, które miały być bardziej budżetową opcją dla laptopów. Jeden z nich (AMD Ryzen 3 7440U), który nie ujrzał jeszcze światła dziennego na rynku, został właśnie przetestowany w benchmarku Geekbench.

Jeden z bardziej budżetowych układów AMD z serii APU Phoenix - Ryzen 3 7440U - pojawił się w bazie benchmarku Geekbench. Nadchodząca jednostka znajdzie swoje zastosowanie w laptopach lub handheldach, a jej wydajność w kontekście jednego rdzenia idzie w parze z procesorem Intel Core i5-1335U.

Spoglądając na poniższą tabelę, możemy zobaczyć serię niskonapięciowych układów z rodziny APU Phoenix-U. Najsłabszym z nich jest tytułowy AMD Ryzen 3 7440U i to właśnie on jako jeden z nielicznych nie pojawił się jeszcze na rynku. Pozostali bracia znaleźli swoje zastosowanie w handheldach pokroju GPD Win Max 2. Omawiana jednostka także oparta jest na architekturze Zen 4, jednak ma zauważalnie mniej rdzeni, jak również mniejsze taktowania zegarów. Moc graficzna jest podobna do słabszego wariantu konsoli ASUS ROG Ally z procesorem AMD Ryzen Z1, czyli 4 CU. Test w benchmarku Geekbench 6.2.1 wykonany został przy wykorzystaniu mini-PC o nazwie SolidRun Bedrock R7000.

AMD Ryzen 7 7840U AMD Ryzen 5 7640U AMD Ryzen 5 7540U AMD Ryzen 3 7440U Rodzina APU Phoenix APU Phoenix APU Phoenix APU Phoenix Architektura Zen 4 + RDNA 3 Zen 4 + RDNA 3 Zen 4 + RDNA 3 Zen 4 + RDNA 3 Litografia TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 Rdzenie/wątki 8C/16T 6C/12T 6C/12T 4C/8T Zegar bazowy 3,3 GHz 3,5 GHz 3,2 GHz 3,0 GHz Zegar Turbo 5,1 GHz 4,9 GHz 4,9 GHz 4,7 GHz Kontroler RAM DDR5 5600 MHz

LPDDR5X 7500 MHz Układ graficzny AMD Radeon 780M AMD Radeon 760M AMD Radeon 740M AMD Radeon 740M Konfiguracja iGPU 12 CU RDNA 3 8 CU RDNA 3 4 CU RDNA 3 4 CU RDNA 3 Taktowanie iGPU Do 2700 MHz Do 2600 MHz Do 2500 MHz Do 2500 MHz Cache L3 + L2 24 MB 22 MB 22 MB 12 MB Ryzen AI Tak Tak Tak Tak TDP 15-30 W 15-30 W 15-30 W 15-30 W

Wynik w pomiarze wydajności dla pojedynczego rdzenia wynosi 2323 punkty, z kolei w aspekcie wielozadaniowości jest to 6571 punktów. Pierwsza pozycja wypada bardzo podobnie do procesora Intel Core i5-1335U (10C/12T, 3,4 - 4,6 GHz), który osiągnął w niej 2377 punktów, aczkolwiek pod kątem wielu rdzeni ucieka on "Ryzenowi" 3 7440U dość znacząco, zdobywając 9094 punkty. Ciekawie sytuacja wygląda natomiast, kiedy spojrzymy na wyniki procesora AMD Ryzen 7 7730U, który oparty jest na architekturze Zen 3 - analogicznie osiągnął on 1976 oraz 7706 punktów. Oczywiście rezultaty z benchmarków, które pokazują nam czyste statystyki, nie zawsze oddają rzeczywistość, ale często dają nam pewien wgląd w to, czego możemy oczekiwać po testowanych jednostkach.

AMD Ryzen 7 7730U AMD Ryzen 7 5825U Architektura Zen 3 + Vega Zen 3 + Vega Rodzina APU Barcelo Refresh Barcelo Litografia TSMC N7 TSMC N7 Rdzenie/wątki 8C/16T 8C/16T Zegar bazowy 2,0 GHz 2,0 GHz Zegar Turbo 4,5 GHz 4,5 GHz Kontroler pamięci DDR4 3200 MHz LPDDR4x 4267 MHz DDR4 3200 MHz LPDDR4x 4267 MHz Pamięć L2 4 MB 4 MB Pamięć L3 16 MB 16 MB Układ graficzny AMD Radeon Vega 8 AMD Radeon Vega 8 Współczynnik TDP 15 W 15 W

