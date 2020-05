AMD Renoir - nowe informacje o specyfikacji procesorów APU

Choć dopiero za kilka miesięcy zadebiutują procesory AMD Ryzen serii 4000, które będą wykorzystywały architekturę Zen 3, to przed tym jeszcze czeka nas premiera procesorów APU Renior dla komputerów stacjonarnych. Kilka dni temu w sieci pojawiły się informacje na temat 8-rdzeniowego i 16-wątkowego procesora APU o oznaczeniu AMD Ryzen 7 4700G wraz ze zintegrowanym układem graficznym Radeon Graphics z 8 aktywnymi blokami CU. Teraz dzięki doniesieniom od igor'sLab poznaliśmy dużo więcej informacji na temat możliwych konfiguracji APU Renoir dla desktopów. Możemy oczekiwać naprawdę wydajnych procesorów, wyposażonych w maksymalnie 8 rdzeni oraz 16 wątków. Dzięki wyższemu współczynnikowi TDP, topowe APU Renoir będą miały także wyższe zegary rdzenia iGPU Vega w porównaniu do mobilnych odpowiedników.

Na portalu igor'sLab pojawiło się sporo nowych informacji na temat specyfikacji nadchodzących procesorów AMD Ryzen serii 4000 - Renoir.

Z pewnością spośród wszystkich oznaczeń, które pojawiły się w dokumentacji od igor'sLab nie każdy zostanie wydany w formie faktycznego procesora APU, jednak niektóre jednostki zapowiadają się bardzo ciekawie. Najbardziej interesujące układy to te z oznaczeniem 100-000000145 oraz 100-000000146, które mają TDP na poziomie 65 W oraz najwyższe zegary zarówno w odniesieniu do samego procesora jak również zintegrowanego układu graficznego. Procesory o wyższej wymienionym oznaczeniu SKU są 8-rdzeniowe i 16-wątkowe o bazowym zegarze 2,0 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo do maksymalnie 4,45 GHz. Układy graficzne to dopracowane jednostki Vega 8 z najwyższym taktowaniu sięgającym 2100 MHz. Jeszcze wyższy zegar w połączeniu z szybszymi pamięciami DDR4 powinny skutkować lepszą wydajnością w porównaniu do tego, co Vega 8 potrafi zaprezentować w takich układach jak AMD Ryzen 7 4800U czy Ryzen 9 4900H/HS.

Procesory APU AMD Ryzen serii 4000 będą również posiadały natywny kontroler pamięci DDR4 3200 MHz. Wśród prezentowanych oznaczeń SKU, znajdziemy układy 4-rdzeniowe, 6-rdzeniowe oraz 8-rdzeniowe z różnymi zegarami w trybach bazowym oraz Turbo. Niektóre 4-rdzeniowe procesory Ryzen posiadają 5 aktywnych bloków Compute Units w zintegrowanych iGPU, inne z kolei posiadają 6 bloków CU. Podobnie jest z 6-rdzeniowymi APU, gdzie trafiają się oznaczenia SKU z 6 lub 7 aktywnymi blokami Compute Units. Najwyższe w hierarchii jednostki 8-rdzeniowe będą wyposażone w układy graficzne Radeon Graphics z 7 lub 8 blokami CU. Zróżnicowanie jest duże i widać, że AMD pracuje nad przynajmniej kilkunastoma różnymi wariantami APU Renoir. Część z procesorów ma TDP na poziomie maksymalnie 65 W, inne z kolei mają ten współczynnik na poziomie 35 W, co oznacza, że będą to APU bardziej energooszczędne z niższymi zegarami pod obciążeniem. Wszystkie APU Renoir są także zgodne z podstawką AM4. Data premiery jednak nadal jest nieznana.

Źródło: VideoCardz, igor'sLab