AMD Radeon RX Vega 64 oraz RX 5700 XT ze wsparciem Ray Tracingu? Jest to możliwe na systemie Linux i o dziwo działa dobrze

Technika Ray Tracingu zadebiutowała wraz z premierą kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 2000. Po 6,5 roku stała się nie tylko standardem w dużych tytułach AAA, ale coraz częściej staje się wręcz wymogiem. Nowoczesne gry wymagają jej choćby w minimalnym stopniu, wykorzystując ją jako formę oświetlenia. To zrodziło pytanie wśród entuzjastów: czy starsze karty AMD mogą obsłużyć Ray Tracing? Okazuje się, że tak i to o dziwo całkiem sprawnie.

AMD Radeon RX Vega 64 oraz RX 5700 XT ze wsparciem ray tracingu? Okazuje się, że tak, choć wyłącznie na systemie Linux ze sterownikami RADV. Indiana Jones i Wielki Krąg udowadnia, że wydajność jest zaskakująco dobra, choć nie obyło się bez pewnych kompromisów.

AMD Radeon RX Vega 64 to jedna z ostatnich kart graficznych dla graczy opartych na architekturze GCN 5.0, natomiast Radeon RX 5700 XT to jeden z pierwszych modeli wykorzystujących architekturę RDNA 1. generacji. Obie karty zapisały się w 25-letniej historii marki Radeon, a jak się okazuje, mogą również obsługiwać Ray Tracing – choć wyłącznie w systemie Linux. Możliwe jest to dzięki otwartemu sterownikowi RADV, który jest rozwijany równolegle i bazuje na oficjalnym sterowniku AMDVLK. RADV pozwala na uruchomienie Ray Tracingu poprzez emulację instrukcji przecięć BVH w warstwie programowej, zamiast korzystać z dedykowanych jednostek obliczeniowych, jak ma to miejsce w nowszych kartach graficznych. RADV jest częścią biblioteki graficznej Mesa, ale funkcja emulacji RT nie włącza się automatycznie. Aby ją aktywować na starszych kartach AMD, należy uruchomić aplikację lub grę z ustawioną zmienną środowiskową: "RADV_PERFTEST=rt".

AMD Radeon VII - ostateczna forma architektury VEGA

Jak jednak emulacja Ray Tracingu przekłada się na wydajność? W grze Indiana Jones i Wielki Krąg na karcie graficznej Radeon RX Vega 64 możemy spodziewać się od 50 do 60 FPS, korzystając z dystrybucji Fedora 41 i skalowania rozdzielczości obrazu z HD (1280×720) do FullHD (1920×1080). Choć ustawienia graficzne w niżej załączonym materiale źródłowym są niestandardowe, to mieszczą się pomiędzy najniższymi a średnimi. W przypadku mocniejszego układu, jakim jest Radeon RX 5700 XT, gra uzyskuje od 70 do 80 FPS bez skalowania rozdzielczości obrazu i przy podobnych ustawieniach graficznych. Pierwsza konfiguracja działa z procesorem Intel Xeon E3-1245, a druga z procesorem Intel Core i5-12400F. Choć funkcja emulacji Ray Tracingu może wydawać się niszowa, biorąc pod uwagę, że większość użytkowników posiada już APU lub karty graficzne wspierające tę funkcję w jakiejś formie, z pewnością znajdą się osoby, które skorzystają z tego, jakby nie było, ciekawego rozwiązania.

