AMD Radeon - marka kart graficznych świętuje 25-lecie. Historia rozpoczęła się w 2000 roku od firmy ATI

AMD świętuje 25-lecie kart graficznych marki Radeon, której korzenie sięgają jeszcze czasów firmy ATI. Starsi czytelnicy PurePC z pewnością pamiętają te karty i niejednokrotnie używali ich w swoich komputerach. Radeon wielokrotnie rywalizował, a nawet wygrywał w starciach z konkurencją. Choć w ostatnich latach karty te pozostawały w cieniu NVIDII, jednak dzięki architekturze RDNA 4 i nadchodzącej UDNA sytuacja może się ponownie odmienić.

W marcu 2025 roku AMD świętuje 25-lecie historii marki Radeon. Na początku marka należała do ATI, które zapoczątkowało tę historię modelem ATI Radeon DDR. Karta ta wykorzystywała układ GPU Rage 6 taktowany zegarem 166 MHz, bazowała na 180 nm procesie technologicznym i zawierała 30 milionów tranzystorów. Dysponowała również 32 MB pamięci VRAM DDR, a jej chip miał powierzchnię 115 mm². Teraz, po 25 latach, GPU NAVI 48 w kartach Radeon RX 9070 XT osiąga 357 mm², mieści 54 miliardy tranzystorów, a zegary sięgają niemal 3 000 MHz. Pamięć VRAM wzrosła do 16 GB i 24 GB. Ten niesamowity skok technologiczny pokazuje, jak ogromny postęp dokonał się w świecie kart graficznych – od prostych układów ledwie przekraczających 100 MHz po zaawansowane jednostki o mocy obliczeniowej niegdyś niemożliwej do wyobrażenia, a tym bardziej stworzenia i zaprojektowania.

Wracając jednak na chwilę do firmy ATI - ta została przejęta przez AMD w 2006 roku, a Radeon pozostał kluczową marką w świecie kart graficznych. W kolejnych latach AMD kontynuowało jej rozwój, wprowadzając przełomowe modele, takie jak Radeon HD 4000 i HD 5000, które jako jedne z pierwszych wspierały DirectX 11. Następnie przyszły serie Radeon R9 200 oraz RX 400 i RX 500, które umocniły pozycję firmy w segmencie graczy szukających wydajnych, ale przystępnych cenowo rozwiązań. Przez lata Radeon rywalizował z NVIDIA, niejednokrotnie oferując świetny stosunek ceny do wydajności. Jednak w ostatniej dekadzie dominacja konkurenta stała się bardziej wyraźna. Teraz, wraz z premierą RDNA 4 i zapowiedziami nadchodzącej architektury UDNA, AMD ponownie wkracza do gry, próbując odwrócić ten trend. Zastosowanie zaawansowanych technologii, takich jak znacznie zwiększona moc obliczeniowa AI w tym wprowadzenie techniki FSR 4 i usprawniona wydajność ray tracingu, może sprawić, że nadchodzące generacje Radeonów ponownie staną się wyborem numer jeden dla wielu graczy.

Źródło: AMD