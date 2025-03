AMD Toyshop - demo technologiczne prezentujące najnowsze postępy firmy w zaawansowanym path tracingu

AMD, tuż przed premierą kart graficznych Radeon RX 9070 i Radeon RX 9070 XT, prezentuje nowe demo technologiczne ukazujące najnowsze postępy firmy w zaawansowanym path tracingu. Technika ta staje się coraz bardziej dostępna nie tylko dzięki rosnącej mocy obliczeniowej, ale także dzięki technologiom wspomagającym, takim jak skalowanie rozdzielczości czy generowanie "sztucznych" klatek przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji.

AMD prezentuje demo technologiczne Toyshop, które ukazuje postępy amerykańskiej firmy w zaawansowanym path tracingu i odszumianiu obrazu. Choć nie wszystko jest idealne, pewne defekty pozostają mało zauważalne.

Path tracing w czasie rzeczywistym powoli staje się standardem w grach AAA. Choć dotychczas karty graficzne AMD pozostawały w tyle za konkurencją, społeczność liczy, że wprowadzenie układów Radeon RX 9070 i Radeon RX 9070 XT zmieni sytuację na rynku. Śledzenie promieni jest niezwykle wymagające obliczeniowo, dlatego firmy zajmujące się grafiką nieustannie pracują nad optymalizacją i przyspieszeniem tej technologii, starając się jednocześnie unikać generowania widocznych artefaktów. Teraz AMD zaprezentowało na platformie YouTube wideo w rozdzielczości 4K, mające na celu pokazanie możliwości nadchodzących kart Radeon RX 9070 XT oraz kolejnych modeli opartych na architekturze RDNA 4. Nowe układy mają zaoferować lepszą obsługę ray tracingu, wsparcie dla path tracingu oraz nową generację algorytmów skalowania obrazu (FSR 4) z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Mimo pewnego zaskoczenia jakością zaprezentowanego wideo niektóre media branżowe i entuzjaści gamingu zauważyli artefakty obrazu oraz efekt ghostingu. Te wady są jednak stosunkowo trudne do wychwycenia na pierwszy rzut oka – klatki trzeba przeglądać jedna po drugiej, by je dostrzec. Należy również pamiętać, że materiał pochodzi z platformy YouTube, gdzie wideo jest mocno kompresowane przez algorytmy Google, co uniemożliwia zobaczenie pełnych szczegółów. Dodatkowo AMD nie ujawniło dokładnych zastosowanych technologii, przez co trudno określić, czy problemy wynikają z algorytmów odpowiedzialnych za obliczenia RT i PT, samego FSR 4, czy może z innych użytych technik lub technologii. Na ten moment nie ma sposobu, by to zweryfikować, ponieważ AMD nie udostępniło jeszcze demo do pobrania.

Źródło: AMD