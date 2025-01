AMD Radeon RX 7800 XT - wyłącznie firma Sapphire może zaoferować referencyjne wersje układu

Przy zakupie karty graficznej konsumenci najczęściej zwracają uwagę na niereferencyjne modele z zaawansowanymi systemami chłodzenia i firmowo podkręconymi zegarami. Mimo to niektóre karty referencyjne mogą być ciekawą opcją dla kolekcjonerów czy po prostu tych, którzy są już znudzeni projektami popularnych producentów. Problem tylko w tym, że układy te są często trudno dostępne, czego dobrym przykładem będzie Radeon RX 7800 XT.

Liczni partnerzy AMD zapowiedzieli już różne warianty nadchodzącego RX-a 7800 XT, jednak tylko firma Sapphire dodała do swojej oferty układ w referencyjnej edycji.

Po oficjalnej zapowiedzi wspomnianej karty RDNA 3 chyba każdemu utrwalił się obraz dwuslotowej karty graficznej z dwoma wentylatorami, która stylistycznie mocno nawiązuje do wydanych wcześniej Radeonów RX 7900 XTX i RX 7900 XT. Mimo to raczej tylko nieliczni będą w stanie zdobyć tak prezentujący się układ. Liczni partnerzy AMD zapowiedzieli już różne warianty nadchodzącego RX-a 7800 XT, jednak wyłącznie firma Sapphire dodała do swojej oferty układ w referencyjnej edycji. Jak pokazuje strona producenta, jednostka w zasadzie nie różni się od tej zaprezentowanej przez Czerwonych. Nie widać nawet żadnych naklejek z logo Sapphire.

Wszystko wskazuje na to, że innym sposobem nabycia referencyjnej karty graficznej Radeon RX 7800 XT może być jej zakup za pośrednictwem oficjalnej strony AMD, aczkolwiek nie możemy jeszcze wykluczyć, że taki model trafi jeszcze do oferty którejś firmy. Jeśli natomiast chodzi o nieco słabszego Radeona RX 7700 XT debiutującego w tym samym terminie, producent w ogóle nie przewiduje do niego wariantów referencyjnych - tę kartę kupimy tylko z niestandardowym chłodzeniem od partnera AMD. Na koniec przypominamy, że oficjalna premiera obu nowych jednostek RDNA 3 odbędzie się już 6 września.

