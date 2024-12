AMD Radeon RX 7800 XT - przetestowany w benchmarku 3DMark Time Spy, wydajność może was rozczarować

Już 6 września obędzie się premiera nowych kart graficznych AMD Radeon RX 7800 XT oraz Radeon RX 7700 XT, które mają zawalczyć ze średnio półkowymi produktami od NVIDIA. Prawdopodobnie jest to też ostatnia premiera GPU z rodziny RDNA 3. W sieci już możemy odnaleźć pierwsze testy nadchodzących układów. Niestety zapowiada się, że mocniejszy z chipów wypadnie dość blado względem poprzednika i konkurencji, a przynajmniej w benchmarku 3D Mark Time Spy.

AMD Radeon RX 7800 XT i RX 7700 XT zostały przetestowane w benchmarku 3DMark Time Spy. Niestety mocniejsza z kart może przynieść rozczarowujący wzrost wydajności względem swojego poprzednika Radeona RX 6800 XT.

AMD Radeon RX 7800 XT został przetestowany przez użytkownika portalu X (Twitter) Kopite7kimi. Wykazał on, że układ graficzny osiąga wynik około 19 000 punktów w benchmarku 3D Mark Time Spy w rozdzielczości QHD (2560x1440). Warto wspomnieć, że serwis VideoCardz przeprowadził agregację indywidualnych wyników z identycznego testu z bazy 3D Mark dla karty graficznej Radeon RX 6800 XT, która średnio uzyskuje 19 277 punktów. Jeżeli Radeon RX 7800 XT uzyskałby wynik 19 999 punktów i porównalibyśmy go do poprzednika, to okaże się, że Radeon RX 7800 XT jest szybszy zaledwie o 4%. Tak niewielki wzrost wydajności z generacji na generację dla wielu może być po prostu wielce rozczarowujący.

Sytuacja przy modelu Radeon RX 7700 XT jest już dużo lepsza, gdyż w tym samym teście karta graficzna uzyskuje wynik w okolicach 17 000 punktów. W zależności od testu, który weźmiemy pod uwagę jest to przyrost wydajności od 22% do nawet 30% względem poprzednika z rodziny RDNA 2, mowa tutaj o karcie Radeon RX 6700 XT. Natomiast jeżeli spojrzymy na różnicę wydajność między Radeon RX 7700 XT a Radeonem RX 7800 XT w benchmarku 3D Mark Time Spy to uzyskamy różnicę od 12 do 15% wydajności. Warto na sam koniec zaznaczyć, że nie możemy oceniać całokształtu wydajności jedynie po jednym benchmarku i należy zaczekać na pełniejsze testy na premierę najnowszych kart graficznych od AMD już 6 września.

7800XT ~19K — kopite7kimi (@kopite7kimi) September 1, 2023

Źródło: VideoCardz, Twitter (@Kopite7kimi)