AMD Radeon RX 6950 XT - poznaliśmy kolejne szczegóły specyfikacji karty graficznej. Szykuje się najszybszy układ RDNA 2

Końcówka tego roku zapowiada się wyjątkowo gorąco. Mamy otrzymać nie tylko kolejną generację procesorów Intela i AMD - wszystko wskazuje także na to, że zaprezentowane zostaną także kolejne układy graficzne. Niedawno pisaliśmy o potencjalnej specyfikacji układów AMD RDNA 3 (Navi 3X), zdarzyło nam się także wspomnieć o niezwykle prądożernych układach NVIDIA GeForce RTX 4000. Nim jednak przyjdzie nam zapoznać się z nowymi technologiami, będziemy świadkami premiery odświeżonych układów graficznych AMD RDNA 2, o których mówi się ostatnio całkiem dużo. Świetnie poinformowany w tym temacie @greymon55 ma dla nas najnowsze wieści w sprawie topowego Radeona RX 6950 XT. Czym zaskoczy nas ten układ?

AMD Radeon RX 6950 XT będzie cechować się taktowaniem wyższym niż 2,5 GHz. Tak wysokie zegary oznaczają, że na pokładzie znajdzie się ulepszony rdzeń Navi 21 XTXH. Ponadto nowy układ ma cechować się współczynnikiem TBP na poziomie aż 350 W.

Wygląda na to, że AMD Radeon RX 6950 XT będzie cechować się taktowaniem wyższym niż 2,5 GHz, co oznacza, że będzie on co najmniej 250 MHz szybszy niż zwykły model RX 6900 XT chłodzony powietrzem i o około 65 MHz szybszy niż limitowana wersja Liquid Edition. Tak wysokie taktowanie jest niemal równoznaczne z tym, że na pokładzie znajdzie się ulepszony rdzeń Navi 21 XTXH (7 nm), który trafił do wspomnianej edycji Liquid i niektórych niereferencyjnych układów. Z drugiej strony trzeba mieć na uwadze, że są już na rynku jednostki z taktowaniem 2,5 GHz+, jak Sapphire RX 6900 XT Toxic Extreme (maks. taktowanie 2730 MHz), Gigabyte AORUS Xtreme WF (2525 MHz) czy ASUS ROG STRIX LC (2525 MHz). Wszystkie te karty łączy jednak chłodzenie cieczą. Najszybszym niestandardowym Radeonem RX 6900 XT chłodzonym powietrzem jest model XFX Speedster MERC 319 z zegarem 2495 MHz.

6950XT boost seems to be over 2.5Ghz — Greymon55 (@greymon55) February 6, 2022

To, czy Radeon RX 6950 XT będzie układem z chłodzeniem wodnym pozostaje zatem kwestią otwartą. Tymczasem ten sam @greymon55 uważa, że o ponadprzeciętnych możliwościach nowego układu RDNA 2 świadczyć będzie nie tylko wysoka częstotliwość pracy, ale również bardzo wysoki współczynnik TBP (Typical Board Power) na poziomie 350 W. Dla porównania, TBP standardowego modelu RX 6900 XT wynosi 300 W, a wersji Liquid Edition - 330 W. Nowy flagowiec AMD ma wejść na rynek w połowie kwietnia. Ta karta graficzna będzie konkurencją dla GeForce'a RTX 3090 Ti, który - patrząc na samą specyfikację - zdaje się być tylko odświeżonym modelem RTX 3090.

Źródło: VideoCardz, @greymon55