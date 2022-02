AMD Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6850 XT oraz Radeon RX 6750 XT mają wykorzystać 7 nm proces technologiczny TSMC

Pod koniec 2020 roku pojawiły się pierwsze karty graficzne AMD Radeon RX 6000, oparte na architekturze RDNA 2 oraz usprawnionym, 7 nm procesie technologicznym. Przez blisko 1,5 roku, firma zaprezentowała następujące układy: Radeon RX 6900 XT (LC), Radeon RX 6800 XT, Radeon RX 6800, Radeon RX 6700 XT, Radeon RX 6600 XT, Radeon RX 6600 oraz Radeon RX 6500 XT. Jeszcze przed końcem tego roku, producent zamierza zaprezentować nową architekturę RDNA 3, o której mówi się, że wykorzysta modułową budowę MCM, podobnie jak w układach HPC opartych o architekturę CDNA 2. Do tego czasu AMD zamierza jednak maksymalnie wykorzystać RDNA 2, czego pokłosiem będą odświeżone karty graficzne Radeon RX 6000. Według najnowszych doniesień, przynajmniej część z nich może pojawić się jeszcze przed końcem kwietnia.

Według nieoficjalnych informacji, AMD przygotuje przynajmniej trzy karty graficzne: Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6850 XT oraz Radeon RX 6750 XT. Nie będą one jednak korzystać z 6 nm litografii, a w dotychczas używanego 7 nm procesu TSMC. Ze względu na to, że proces jest już bardzo dopracowany, nadal powinniśmy oczekiwać nieco lepszej efektywności energetycznej w porównaniu do kart, które debiutowały 1-1,5 roku temu. Najważniejszą - i być może jedyną - zmianą będzie wykorzystanie pamięci GDDR6 o prędkości 18 Gbps. Dotychczasowe karty korzystały w większości z kości GDDR6 16 Gbps. Nowe karty mogą w porywach oferować do 10% wyższą wydajność w porównaniu do obecnych układów RDNA 2, zwłaszcza w wyższych rozdzielczościach pokroju 1440p czy 4K.

I can now 100% confirm the upcoming 6950 XT, 6850 XT, and 6750 XT are still on the same 7nm node as their predecessors.



That still leaves room for an above 10% boost when combined with 18Gbps memory, & thus I still expect the 6950 XT to be a far better product than the 3090 Ti.