AMD zdobywa podium w 3DMark Fire Strike Hall of Fame. Wszystko za sprawą podkręconej karty graficznej Radeon RX 6900 XT

Premiera 12. generacji procesorów od Intela oraz dedykowanych im płyt głównych najwyraźniej obudziła ze snu zimowego znanych overclockerów. Trudno się temu dziwić, gdy rodzina Intel Alder Lake-S przyniosła nam sporo nowości - gniazdo LGA 1700, litografia 10 nm, architektura big.LITTLE, obsługa PCI Express 5.0 czy pamięci DDR5. Dzisiaj jednak nie będziemy mówić o OC procesora czy modułów RAM, a karty graficznej. Tak się bowiem składa, że AMD pobiło kolejny rekord wydajności. Wszystko za sprawą ekstremalnie podkręconego Radeona RX 6900 XT, któremu udało się zdetronizować wynik karty od Zielonych w 3DMark Fire Strike Hall of Fame. I to nie jednej, a aż czterech topowych układów w SLI!

Wcześniejszy rekord ustanowiony został w kwietniu 2020 roku i wymagał aż czterech kart graficznych NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti pracujących w SLI.

Koreański overclocker o pseudonimie "biso biso" może pochwalić się rekordem wydajności dla pojedynczej karty graficznej. Potwierdza to wczorajszy wpis na stronie HWBot. Wszystko za sprawą karty graficznej AMD Radeon RX 6900 XT od firmy XFX, która sparowana została z procesorem Intel Core i9 12900K (@3187 MHz), płytą główną EVGA Z690 DARK KINGPIN, pamięciami TeamGroup T-Force Delta RGB DDR5 oraz zasilaczem EVGA SuperNOVA T2 1600 W. Całość chłodzona była przy użyciu ciekłego azotu (LN2). Pozwoliło to na osiągnięcie zegarów 3147 MHz na rdzeniu karty graficznej i 2370 MHz dla pamięci GDDR6.

Takie taktowania przełożyły się na wynik 62 389 punktów w teście FireStrike z programu testowego 3DMark. Pozwoliło to na zajęcie pierwszego miejsca w oficjalnym rankingu i zdetronizowanie wreszcie lidera zajmującego tron aż od 2020 roku. Był to znany i ceniony overclocker Vince Lucido, czyli Kingpin, który zdobył wcześniej w tym samym teście 61 206 punktów na czterech układach NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti pracujących w SLI. Tym samym zarówno biso biso, AMD, jak i XFX mają spory powód do zadowolenia.

