AMD publikuje raport finansowy za pierwszy kwartał 2024 roku. Wyniki nie są do końca jednoznaczne

Rynek procesorów i kart graficznych nie należy z pewnością do łatwych. Firma AMD podejmuje starania o zwiększenie swoich udziałów, ale wydaje się, że na rynku konsumenckich rozwiązań jest nieustannie w cieniu swoich największych konkurentów, czyli Intela i NVIDII. Opublikowane zostały właśnie wyniki finansowe AMD za pierwszy kwartał 2024 roku. Choć są w większości lepsze niż przed rokiem, to nie można raczej mówić o znaczącym sukcesie.

Wyniki finansowe AMD za pierwszy kwartał 2024 roku są w ogólnym ujęciu lepsze niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Nie może jednak być tutaj mowy o entuzjastycznych nastrojach.

AMD odnotowało w Q1 2024 przychody na poziomie 5,47 mld dolarów. Jest to wynik lepszy od uzyskanego w analogicznym okresie zeszłego roku o 2% i gorszy o 11% od poprzedniego kwartału. Jak zwykle, wyniki w ujęciu GAAP znacząco różnią się od non-GAAP. W tym pierwszym przypadku odnotowano, co prawda, znaczące wzrosty procentowe rok do roku dla zysku operacyjnego i zysku netto (odpowiednio 125% i 188%), ale nie może być tutaj mowy o dużej różnicy kwotowej. Zysk operacyjny wyniósł bowiem w praktyce zaledwie 0,04 mld dolarów, a zysk netto 0,12 mld dolarów. Lepiej sytuacja przedstawia się w zestawieniu non-GAAP. Tutaj wzrosty procentowe w porównaniu do zeszłego roku są dużo skromniejsze (3% i 4%), ale zysk operacyjny wynosi 1,13 mld dolarów, a zysk netto 1,01 mld dolarów.

GAAP Q1 2024 Q1 2023 Q4 2023 Przychód 5,47 mld USD 5,35 mld USD 6,17 mld USD Marża brutto 47% 44% 47% Koszty operacyjne 2,54 mld USD 2,51 mld USD 2,58 mld USD Zysk operacyjny (strata) 0,04 mld USD (0,14) mld USD 0,34 mld USD Zysk netto (strata) 0,12 mld USD (0,14) mld USD 0,67 mld USD Zysk na akcję (strata) 0,07 USD (0,09) USD 0,41 USD

Non-GAAP Q1 2024 Q1 2023 Q4 2023 Przychód 5,47 mld USD 5,35 mld USD 6,17 mld USD Marża brutto 52% 50% 51% Koszty operacyjne 1,74 mld USD 1,59 mld USD 1,73 mld USD Zysk operacyjny 1,13 mld USD 1,10 mld USD 1,41 mld USD Zysk netto 1,01 mld USD 0,97 mld USD 1,25 mld USD Zysk na akcję 0,62 USD 0,60 USD 0,77 USD

Wyniki poszczególnych segmentów operacyjnych podzieliły się na dwie części. Obszary Data Center oraz Client wypadły w stosunku do pierwszego kwartału 2023 roku przyzwoicie. Sporo gorzej było jednak w przypadku działów Gaming i Embedded. Żaden segment nie odnotował jednak w Q1 2024 roku straty. Niewątpliwie głównym motorem napędowym wyników AMD są rozwiązania dla centrów danych. Odnotowano tutaj przychody na poziomie 2,34 mld dolarów (o 80% więcej niż przed rokiem) i zysk operacyjny 0,54 mld dolarów (266% więcej). W segmencie Client znajdują się między innymi konsumenckie procesory Ryzen. Przychody wyniosły tutaj 1,37 mld dolarów (85% więcej niż w Q1 2023), a zysk operacyjny 0,09 mld dolarów (o 150% więcej).

Przychód netto Q1 2024 Q1 2023 Q4 2023 Data Center 2,34 mld USD 1,30 mld USD 2,28 mld USD Client 1,37 mld USD 0,74 mld USD 1,46 mld USD Gaming 0,92 mld USD 1,76 mld USD 1,37 mld USD Embedded 0,85 mld USD 1,56 mld USD 1,06 mld USD

Zysk operacyjny (strata) Q1 2024 Q1 2023 Q4 2023 Data Center 0,54 mld USD 0,15 mld USD 0,67 mld USD Client 0,09 mld USD (0,17) mld USD 0,06 mld USD Gaming 0,15 mld USD 0,31 mld USD 0,22 mld USD Embedded 0,34 mld USD 0,80 mld USD 0,46 mld USD

Pozostałe dwa segmenty wypadły zauważalnie gorzej niż przed rokiem. Przychody z działu Gaming, w którym znajdują się karty graficzne Radeon, osiągnęły poziom 0,92 mld dolarów i jest to wartość o 48% niższa niż w Q1 2023. Skurczył się też oczywiście zysk operacyjny. Wyniósł on 0,15 mld dolarów i był niższy o 52% niż przed rokiem. Dział Embedded, w którym znajdują się osadzone rozwiązania sprzętowe, także nie zachwycił. Mowa tutaj o przychodach 0,85 mld dolarów i zysku operacyjnym 0,34 mld dolarów. Jest to o 46% i 57% mniej niż rok temu.

Źródło: AMD