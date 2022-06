Amazon rozda ponad 30 gier w ramach subskrypcji Prime Gaming. Wśród tytułów m.in. Mass Effect Legendary Edition

W ramach subskrypcji Prime Gaming Amazon udostępnił już graczom wiele uznanych gier, jak np. Star Wars Jedi: The Fallen Order czy Far Cry 4. Wygląda jednak na to, że gigant dopiero rozpędza się z rozdawnictwem cenionych produkcji. Zbliża się Prime Day 2022, w związku z czym subskrybenci otrzymają aż 30 darmowych gier. Na liście znajdują się głównie mało znane, niezależne gry, jednak znajdzie się też coś dla tych, którzy mają bardzo wysokie wymagania.

Szykuje się nie lada gratka dla fanów wirtualnych wyścigów, jak i przygód w kosmosie. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Amazon Prime kosztuje tylko 49 zł rocznie. Opłaca się więc zostać subskrybentem choćby tylko na czas trwania Prime Day 2022.

Tegoroczny Prime Day trwa od 12 do 13 lipca i tylko w tych dniach będzie można otrzymać pięć głośnych gier. Warto zaznaczyć na czerwono oba te dni w kalendarzu, bowiem robią one duże wrażenie. Oto one:



GRID Legends

Mass Effect Legendary Edition

Need for Speed Heat

Star Wars Jedi Knight — Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight II — Jedi Outcast

Szykuje się więc nie lada gratka dla fanów wirtualnych wyścigów, jak i przygód w kosmosie. Z tego zestawienia największą popularnością powinien cieszyć się pakiet Mass Effect Legendary Edition, który zawiera wszystkie kompletne trzy odsłony klasycznej trylogii po licznych ulepszeniach. To prostu pozycja obowiązkowa dla fanów gier akcji i RPG.

Jeśli jednak ktoś cierpi na nadmiar wolnego czasu i szuka dla siebie "darmówek" już na najbliższe dni, z pewnością zainteresuje go pakiet 25 gier niezależnych, który poprzedzi Prime Day. Od 21 czerwca do 13 lipca subskrybenci usługi Prime Gaming będą mogli odebrać za darmo poniżej wymienione gry:



10 Second Ninja X

8Doors: Arum’s Afterlife Adventure

Addling Adventures

Bang Bang Racing

Clouds & Sheep 2

Death Squared

Fatal Fury Special

Giana Sisters: Twisted Dreams

Gone Viral

HUE

Manual Samuel

Metal Slug 2

Metal Unit

Pumped BMX Pro

Puzzle of the Year — 10 Pack

Rain World

Road Trip — 3 Pack

Samurai Shodown II

Serial Cleaner

The Crow’s Eye

The Darkside Detective

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Metronomicon: Slay the Dance Floor

Przypominamy, że Amazon Prime kosztuje tylko 49 zł rocznie. W zamian otrzymujemy nie tylko możliwość odbierania darmowych gier, ale także dostęp do platformy Prime Video i darmowe dostawy ze sklepu Amazon (bez minimalnej ceny zamówienia).

Źródło: Amazon