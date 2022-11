Allegro Smart! będzie droższe od 21 listopada. Wzrośnie też minimalna cena zamówienia dla uzyskania darmowej dostawy

Mimo wejścia Amazona do Polski Allegro nadal ma się świetnie. Szczególną popularnością cieszy się usługa Smart!, która w stosunkowo niskiej cenie gwarantuje darmową dostawę dla zamówienia powyżej 40 zł od jednego dostawcy. Wygląda jednak na to, że tanio już było. Dowiedzieliśmy się właśnie, że Allegro podwyższy cenę abonamentu Smart!, a ponadto zauważalnie wzrośnie minimalna cena zamówienia dla uzyskania darmowej dostawy.

Od 21 listopada roczna usługa Allegro Smart! będzie kosztować 59,90 zł. Co więcej, po wprowadzeniu zmian trzeba będzie zrobić zakupy za co najmniej 45 zł dla darmowej dostawy do automatów paczkowych i punktów odbioru lub minimum 65 zł dla bezpłatnych przesyłek kurierskich.

Do tej pory roczna opłata za Allegro Smart! wynosiła 49 zł, jednak już od 21 listopada od godziny 9:00 za Smarta trzeba będzie zapłacić 59,90 zł. Bez zmian pozostaje za to wariant miesięczny, który nadal będzie kosztować 10,99 zł. Podwyżki będą dotyczyć też minimalnej ceny zamówienia, od której dostawa staje się darmowa. Dotychczas wystarczył koszyk o wartości 40 zł (od jednego dostawcy), jednak po wprowadzeniu zmian trzeba będzie zrobić zakupy za co najmniej 45 zł dla darmowej dostawy do automatów paczkowych i punktów odbioru lub minimum 65 zł dla bezpłatnych przesyłek kurierskich.

W związku z podwyżką cen, wszystkie kończące się subskrypcje po 21 listopada nie będą automatycznie przedłużane. Ponowna aktywacja Smarta w nowej cenie będzie musiała zostać ręcznie zatwierdzona. Warto dodać, że podwyżka startuje zaraz przed wyprzedażami związanymi z Black Friday (25 listopada) i Cyber Monday (28 listopada). Osoby bez aktywnego Smarta ciągle mogą wykupić dostęp do usługi na starych zasadach - w końcu użytkownika obowiązywać będzie regulamin ważny w momencie zakupu. Nowy regulamin usługi znajduje się pod tym linkiem.

Źródło: Allegro