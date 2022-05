Allegro PIN on Glass: bezgotówkowa płatność za pobraniem bez potrzeby wykorzystywania terminali płatniczych

Gigant branży e-commerce stale rozwija swoje usługi logistyczne Allegro One. Od kwietnia tego roku klienci mogą korzystać z opcji dostawy kurierskiej realizowanej tego samego dnia. Bez wątpienia jest to istotny punkt oferty, natomiast usługodawca przygotowywał coś jeszcze. Tym razem, w celu usprawnienia procesów logistycznych Allegro zdecydowało się wprowadzić całkiem nowy standard płatności, który jest jednocześnie jednym z pierwszych tego typu rozwiązań w Europie i pierwszym w Polsce. Dzięki PIN on Glass, bo tak nazywa się system, kurierzy nie będą musieli wozić ze sobą dodatkowych terminali do realizacji płatności bezgotówkowych. Klient będzie mógł uregulować należność w ramach aplikacji SoftPOS dostępnej na urządzeniu przewoźnika (smartfon, tablet lub urządzenie kurierskie – Zebra).

Nowy standard płatności bezdotykowych Allegro PIN od Glass usprawni przesyłki kurierskie. Kurierzy nie będą musieli już wozić ze sobą terminali w przypadku płatności za pobraniem.

Podczas zakupów w sieci, część klientów decyduje się na realizację płatności za pobraniem. Nie każdy trzyma jednak w domu wystarczającą ilość gotówki, dlatego też często padają pytania o to, czy kurier będzie miał przy sobie terminal płatniczy. Życie pokazuje, że nawet w przypadku takiej deklaracji, nie mamy pewności czy przewoźnik faktycznie „obsłuży” nas w wybrany wcześniej sposób. Czołowy gracz branży e-commerce widzi problem i postanowił mu przeciwdziałać. Remedium na wspomniane sytuacje okazuje się PIN on Glass, czyli rozwiązanie oferowane w ramach Allegro One. Dzięki nowości, kurierzy nie będą musieli wozić ze sobą terminali płatniczych umożliwiających bezgotówkowe rozliczenia z klientem. Jak więc działa nowe narzędzie?

Wszystko odbywa się w ramach aplikacji, którą kurier będzie musiał zainstalować na urządzeniu z systemem Android (telefon, tablet lub terminal kurierski). SoftPOS to połączenie MobiCourier od OpenNet.pl i SoftPOS od PayTel. Usługodawca umożliwi dodatkową integrację rozwiązania z innymi aplikacjami. Jak wygląda płatność po stronie klienta? Chcąc uregulować należność za przesyłkę, możemy użyć do tego celu karty płatniczej lub smartfona umożliwiającego płatności bezgotówkowe. Przed Allegro jest jednak ważne zadanie – firma musi przekonać partnerów do stosowania PIN on Glass, gdyż właśnie to zaważy o sukcesie bądź porażce nowości.

Źródło: Allegro