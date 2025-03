AGON PRO AG326UD i AGON PRO AG276QZD2 - nowe monitory dla graczy z ekranami QD-OLED. Świetny kontrast i Adaptive-Sync

Do świata gamingowych monitorów dołączą wkrótce dwa nowe modele od marki AGON by AOC. Oba wyróżniają się matrycami QD-OLED 3. generacji, a także wysokim odświeżaniem i naprawdę niskim czasem reakcji. Ze względu na zastosowany panel możemy więc liczyć na świetny kontrast i nasycenie kolorów, a także obsługę trybu HDR. Otrzymamy przy tym wsparcie dla otwartego standardu synchronizacji obrazu Adaptive-Sync. Nie zabrakło też regulowanej podstawy.

Na rynek wkraczają dwa nowe monitory od marki AGON by AOC. Korzystają one z paneli QD-OLED, które wyróżniają się świetnym kontrastem i niskim czasem reakcji. Nie zabraknie przy tym wysokiego odświeżania.

Pierwszą nowością jest droższy brat, a mianowicie AGON PRO AG326UD. W tym wypadku możemy liczyć na niemal 32-calowy panel QD-OLED o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli, a także 165-hercowym odświeżaniu. Kontrast statyczny wynosi aż 1500000:1, z kolei jasność szczytowa plasuje się na poziomie 1000 nitów. Otrzymujemy również wsparcie dla standardu VESA DisplayHDR TrueBlack 400 i 10-bitową głębie barw. Do przesyłania obrazu będziemy mogli skorzystać z dwóch złącz HDMI 2.1 oraz jednego DisplayPort 1.4. Podstawa daje nam duże możliwości, jeśli chodzi o kwestie ergonomiczne, albowiem możemy ustawić wysokość, zmienić kąt nachylenia oraz obrotu monitora. Cena tego modelu wyniesie ponad 3600 zł.

AGON PRO AG326UD AGON PRO AG276QZD2 Matryca QD-OLED (3 gen.) Przekątna 31,5" (80 cm) 26,7" (67,8 cm) Rozdzielczość 3840 x 2160 px (16:9) 2560 x 1440 px (16:9) Zagęszczenie pikseli 139,9 PPI 110 PPI Odświeżanie 165 Hz 240 Hz Adaptive-Sync Tak Czas reakcji 0,03 ms (GtG) Kontrast statyczny 1 500 000:1 Luminancja Typowo - 250 nitów

Jasność szczytowa - 1000 nitów Głębia barw 10-bit (1,07 mld kolorów) HDR VESA DisplayHDR TrueBlack 400 Pokrycie przestrzeni barw 99% DCI-P3, 138% sRGB, 97,5% Adobe RGB Brak informacji Złącza cyfrowe 2 x HDMI 2.1

1 x DisplayPort 1.4 2 x HDMI 2.0

2 x DisplayPort 1.4 Inne złącza 1 x Audio-Jack 3,5 mm HUB USB 3 x USB 3.2 Gen 1 typu A 2 x USB 3.2 Gen 1 typu A Głośniki 2 x 8 W 2 x 5 W VESA 100x100 Pivot Tak Regulacja pochylenia od -5 do 25 stopni Regulacja obrotu Od -16 do 16 stopni Od -28 do 28 stopni Regulacja wysokości 150 mm 130 mm Wymiary (z podstawą) 717,3 x (485,9~635,9) x 316,8 mm 609,3 × (395,6~525,6) × 228,9 mm Waga 10,23 kg 6,7 kg Premiera Wrzesień 2024 Gwarancja 3 lata Cena 3634 zł 2992 zł

Tańsza nowość to monitor AGON PRO AG276QZD2, który również skorzysta z panelu QD-OLED, jednak jego przekątna wyniesie niespełna 27-cali przy rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli. Samo odświeżanie będzie z kolei nieco wyższe - 240 herców. Natomiast czas reakcji, kontrast, czy też jasność szczytowa będą takie same, jak w omawianym przed chwilą modelu. Co ciekawe, na pokładzie znalazło się dodatkowe złącze DisplayPort 1.4, które nie występuje w droższym monitorze, choć z drugiej strony HDMI jest tu obecne w wersji 2.0, a nie 2.1. Możliwości regulacji są równie dobre w tym przypadku. Cena zakupu nie powinna przekroczyć 3000 zł.

AGON PRO AG276QZD2

AGON PRO AG326UD

Źródło: AOC