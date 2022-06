AGON PRO AG274QS – esportowy monitor IPS o rozdzielczości 1440p i odświeżaniu 300 Hz

Marka AGON by AOC wzbogaca serię monitorów AGON PRO o model AG274QS. Jest to 27-calowa konstrukcja Quad HD, która powinna zadowolić fanów gier kompetytywnych (w tym esportowych). AGON PRO AG274QS to przede wszystkim panel IPS (z podświetleniem WLED), który wyświetla dużo ostrzejszy obraz od tego, co proponują w przypadku dynamicznych scen matryce VA. Z kolei szerokie kąty widzenia panelu i żywe kolory będą górowały nad matrycami TN. Dodatkowo monitor spełnia wymogi standardu VESA DisplayHDR 600. Nowość wejdzie do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu, niestety tanio nie będzie. Producent ustalił tu bowiem kwotę 5379 złotych.

Kolejne cechy nowego monitora to rozdzielczość natywna wynosząca 2560 x 1440 pikseli. Trzeba w tym miejscu zauważyć, że większość monitorów, które proponują tak wysokie (albo przynajmniej zbliżone) odświeżanie, oferuje rozdzielczość Full HD. Między innymi dlatego model AG274QS do najtańszych nie należy. Wracając jednak do pozostałych technikaliów, monitor oferuje także czas reakcji równy 1 ms (GtG) oraz wsparcie rozwiązania AdaptiveSync. Typowa jasność wynosi 350 cd/m², zaś kontrast statyczny - 1000:1.

Jeśli chodzi zaś o design, to monitor wyposażono w dedykowany wieszak na słuchawki oraz w podświetlenie RGB Light FX. Pozwala ono wybrać jeden z 14 trybów. Jeśli iluminacji było by nam jednak za mało, to na froncie urządzenia zainstalowano też projektor wyświetlający logo marki. Podstawa dołączona do AOC AG274QS pozwala na szeroki zakres regulacji ustawienia panelu. Istnieje możliwość zmiany jego obrotu (swivel), nachylenia, wysokości położenia oraz ustawienia w trybie portretowym (pivot). Konstrukcja oferuje także wbudowane głośniki (2x 5 W z DTS). Wśród złącz wideo znajdziemy z kolei 2x DP 1.4 oraz 2x HDMI 2.0.

Źródło: AOC