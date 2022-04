AOC AGON Pro PD32M Porsche Design - monitor 4K do gier z podświetleniem Mini LED oraz VESA DisplayHDR 1400

Firma AOC postanowiła ponownie wejść we współpracę z firmą Porsche Design, na mocy której do oferty został wprowadzony najnowszy monitor dla wymagających graczy - model AOC AGON Pro PD32M Porsche Design. Charakteryzuje się on przede wszystkim wykorzystaniem podświetlenia Mini LED, co ma wpłynąć na bardziej zaawansowane sterowanie podświetleniem w porównaniu do typowych monitorów LCD (IPS czy VA) z mniejszą liczbą niezależnych stref wygaszania. Nowy AOC AGON Pro PD32M Porsche Design będzie także jednym z najjaśniejszych monitorów przeznaczonych do gier - maksymalna luminancja ma sięgać nawet 1600 nitów. Sprzęt można w niektórych krajach już przedpremierowo zamawiać, jednak jego cena z pewnością nie należy do niskich - wynosi bowiem 1799 dolarów.

AOC AGON Pro PD32M Porsche Design to gamingowy monitor, którego wygląd zewnętrzny został przygotowany wspólnie ze wspomnianą marką Porsche, co widać chociażby po nieco futurystycznym wyglądzie podstawy utrzymującej cały ekran z elektroniką. Sprzęt wyposażono w matrycę 4K (niestety nie wiemy czy chodzi o IPS czy VA, obecnie producent tego nie podaje, podobnie jak współczynnika kontrastu statycznego) z podświetleniem typu Mini LED (liczba stref podświetlenia również nie została określona). Wiemy natomiast, że monitor charakteryzuje się czasem reakcji na poziomie 1 ms MPRT, a luminancja w trybie HDR ma sięgać 1600 nitów (potwierdzone certyfikatem VESA DisplayHDR 1400). Monitor pokrywa także 97% przestrzeni szerokiej palety barw DCI-P3.

Częstotliwość odświeżania monitora sięga 144 Hz, a sprzęt na stanie posiada m.in. dwa złącza HDMI 2.1 (dzięki czemu z urządzenia w pełni skorzystają także konsole obecnej generacji), jeden DisplayPort 1.4, jeden port USB typu C z możliwością ładowania innych sprzętów mocą do 95 W oraz HUB składający się z czterech złączy USB 3.2 typu A. Nie brakuje także rozbudowanego systemu podświetlenia LED RGB, które umieszczono z tyłu monitora. Po obu bokach ukryto także po jednym uchwycie na słuchawki. AOC AGON Pro PD32M Porsche Design posiada wbudowane dwa głośniki stereo o mocy po 8 W każdy oraz sprzętowe dekodowanie audio DTS. O cenie monitora już wspominaliśmy, a jego rynkowy debiut zaplanowany został na czerwiec.

