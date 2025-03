Acer Predator Project DualPlay, Nitro V 14 oraz Nitro V 16 - nowe laptopy do gier, w tym jeden z odczepianym kontrolerem

Acer już w przeszłości na targach IFA przedstawiał co najmniej dziwne pomysły na swoje kolejne notebooki z linii Predator. Do dzisiaj pamiętamy chociażby o Predatorze 21X z dwoma układami graficznymi GeForce GTX 1080 w SLI oraz z zakrzywionym, 21-calowym ekranem. Nie było to pierwszy ani ostatni raz, bo w kolejnych latach również przedstawiane były bardzo oryginalne pomysły na topowe notebooki. W tym roku tradycji stało się zadość, bo podczas konferencji Human Intelligence w Berlinie, pokazano tzw. Predator Projekt DualPlay.

Acer absolutnie nie zaskoczył tym, że podczas konferencji na IFA 2024 pokazał kolejny nietypowy projekt laptopa z serii Predator. Tym razem padło na Predator Projekt DualPlay, który w miejscu zwykłego touchpada ma ukryty wyjmowany kontroler, z którego możemy swobodnie korzystać do gier.

Acer Predator Projekt DualPlay na razie jest konceptem, a więc nie zostały ogłoszone żadne szczegóły na temat specyfikacji technicznej. Tutaj wchodzę już w rejony swoich własnych domysłów, ale spodziewam się że notebook ten ma planowo trafić do oferty w 2025 roku, tym samym bazowałby już na nowych podzespołach: procesorach Intel Arrow Lake (pokazana wersja miała złącza Thunderbolt, co można było rozpoznać po charakterystycznej ikonce obok portów) oraz układach graficznych NVIDIA GeForce RTX 5000 Laptop GPU z linii Blackwell. Jego cechą charakterystyczną jest ukryty w okolicach touchpada kontroler, który można łatwo wyjmować i tym samym grać bez konieczności używania klawiatury oraz myszy. Całość zintegrowana i działająca natychmiastowo, bez konieczności wyposażenia się w osobne akcesoria. Jeśli gramy w gry, gdzie lepiej sprawdza się duet klawiatura i mysz, wówczas wybieramy taki zestaw. Tam gdzie pod względem sterowania preferowany jest kontroler (bijatyki, wyścigi i tym podobne), tam korzystamy z takiego akcesorium. Na pierwszych renderach można także zobaczyć wypukłe elementy obudowy po wyjęciu kontrolera. Ma to być element mocnego zestawu audio, którym Acer się chwali i który ma pozwolić na osiągnięcie bardziej przestrzennego efektu.

Acer Nitro V 14 (ANV14-61) Acer Nitro V 16 (ANV16-71) Procesor AMD Ryzen 7 8845HS (8C/16T) Zen 4

3800-5100 MHz, TSMC N4 Intel Core i5-14450HX (10C/16T)

6 P-Core + 4 E-Core

P-Core: 2400-4800 MHz

E-Core: 1800-3500 MHz

Intel 7 (10 nm)



Intel Core i7-14650HX (16C/24T)

8 P-Core + 8 E-Core

P-Core: 2200-5200 MHz

E-Core: 1600-3700 MHz

Intel 7 (10 nm) Zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 780M, 12 CU RDNA 3 Intel UHD Graphics 770 Osobny układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop

6 GB GDDR6, TGP do 60 W NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop

6 GB GDDR6, TGP do 85 W



NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop

8 GB GDDR6, TGP do 85 W Pamięć RAM Do 32 GB DDR5 5600 MHz

2x SO-DIMM, Dual Channel Do 32 GB DDR5 5600 MHz

2x SO-DIMM, Dual Channel Magazyn danych 1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe

Pojemność: 512 GB, 1 TB, 2 TB 1x M.2 2280 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (512 GB lub 1 TB)

1x M.2 2280 SSD PCIe 4.0 x4 NVM (1 TB lub 2 TB) Ekran 14,5" 2560 x 1600 pikseli

IPS 16:10, 300 nitów

120 Hz, 100% sRGB 16" 1920 x 1200 pikseli

16:10, IPS, 165 Hz, 100% sRGB



16" 2560 x 1600 pikseli

16:10, IPS, 165 Hz, 100% sRGB Porty 1x USB 4.0 typu C (40 Gbps, DP 1.4, PD 3.0)

1x USB 3.2 typu A Gen.2

1x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x czytnik kart pamięci microSD

1x Audio-jack 3.5 mm 1x Thunderbolt 4 (DP 1.4, PD 3.0)

1x USB 3.2 typu A Gen.2

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.1 Akumulator 4-komorowy, litowo-jonowy, 57 Wh 4-komorowy, litowo-jonowy, 57 Wh Kamera internetowa 720p 720p Wymiary 328 x 234 x 22,5 mm 361 x 278 x 25,4 mm Waga 1,7 kg 2,5 kg System Windows 11 Home 64-bit Windows 11 Home 64-bit

Przy okazji zdradzono, że aplikacje NitroSense oraz PredatorSense (oprogramowanie dołączane do laptopów Acer Nitro oraz Acer Predator) wkrótce doczekają się integracji z oprogramowaniem NVIDIA AI: Omniverse, Canvas, Broadcast oraz ChatRTX. Pokazano również dwa bardziej klasyczne notebooki dla mniej wymagających graczy. Acer Nitro V 14 w nowej wersji oferuje m.in. białą obudowę (i wygląda przy tym po prostu dobrze), procesor AMD Ryzen 7 8845HS, układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU o mocy do 60 W oraz do 32 GB pamięci RAM DDR5 5600 MHz. Trochę zastanawiające jest użycie ekranu 2560 x 1600 pikseli do takiej specyfikacji, no ale taka decyzja producenta.

Acer Nitro V 16 to większy kuzyn, tym razem zaprezentowany w klasycznej, czarnej wersji kolorystycznej z klawiaturą podświetlaną kolorem czerwonym. Tutaj firma oferuje procesory Intel Core i5-14450HX oraz Core i7-14650HX z 14. generacji Raptor Lake-HX Refresh. W przypadku układów graficznych, do wyboru będą modele NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU oraz GeForce RTX 4060 Laptop GPU, w obu przypadkach o mocy do 85 W maksymalnie. Notebook wspiera do 32 GB RAM DDR5, posiada dwa sloty M.2 na nośniki SSD PCIe 4.0 x4 NVMe oraz oferuje 16-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli lub 2560 x 1600 pikseli. Do zestawu dołączono zasilacz o mocy 135 W. Więcej zdjęć laptopów zaprezentowanych na konferencji w Berlinie znajdziecie standardowo na kolejnej stronie.

Źródło: PurePC