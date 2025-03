Acer Predator Orion 7000 (2024) - Gotowy komputer do gier z procesorami Intel Core Ultra 200K z generacji Arrow Lake

Podczas konferencji Human Intelligence w Berlinie, firma Acer stawiała mocny akcent na nowe laptopy z procesorami Intel Lunar Lake (do tych jeszcze wrócimy w kolejnym newsie), aczkolwiek nie brakowało także typowo gamingowych akcentów. Wspominaliśmy już o przenośnej konsoli Acer Nitro Blaze 7, pojawiły się także notebooki Nitro oraz nietypowy Predator. Nie zabrakło finalnie gotowego zestawu komputerowego. Co ciekawe, Acer jako pierwszy oficjalnie ujawnił model Predator Orion 7000 z procesorami Intel Arrow Lake-S.

Podczas konferencji Acer Human Intelligence w Berlinie, producent zaprezentował pierwszy gotowy zestaw komputerowy - Predator Orion 7000 - napędzany przez procesory Intel Core Ultra 200K z serii Arrow Lake. Za chłodzenie odpowiada m.in. autorski system Predator CycloneX 360.

Acer Predator Orion 7000 (2024) to nowa wersja gotowego zestawu komputerowego. Tym razem na pokładzie znajdziemy procesory Intel Core Ultra 200K z serii Arrow Lake-S (ich specyfikacja zostanie ogłoszona w późniejszym czasie). Za chłodzenie CPU odpowiada system chłodzenia cieczą, opracowany przez tajwańską firmę. Dodatkowo komputer posiada na froncie zestaw trzech wentylatorów o nazwie Predator CycloneX 360, który jest opatentowanym przez Acera systemem chłodzenia, którego zoptymalizowany przepływ powietrza ma obniżyć temperaturę płyty głównej o 9 stopni względem standardowych rozwiązań. Jest to również bardzo prosty w montażu system, bo składający się zaledwie z dwóch kabelków.

Wstępna specyfikacja Acer Predator Orion 7000 (2024) Procesor Intel Core Ultra 200K z generacji Arrow Lake-S (LGA 1851) Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4000 z generacji Ada Lovelace: maksymalnie w opcji do GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X, moc AI do 1321 TOPS) Pamięć RAM Do 128 GB DDR5 (4x 32 GB DIMM), Dual Channel Magazyn danych SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (M.2 2280) do 6 TB System chłodzenia Predator CycloneX 360 + chłodzenie cieczą na CPU Łączność Ethernet RJ-45 (2.5 Gbit) + Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 + Thunderbolt 4 Wymiary 219 x 504,8 x 485 mm System Windows 11 Home 64-bit

Komputer posiada także karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000 z generacji Ada Lovelace, w najwyższej wersji mowa o modelu GeForce RTX 4090 z 24 GB pamięci GDDR6X (1321 AI TOPS). Do tego dochodzi do 128 GB pamięci RAM DDR5 w czterech slotach DIMM oraz magazyn danych SSD PCIe 4.0 x4 NVMe o pojemności do 6 TB. Potwierdzono również, że łączność sieciowa będzie bazować zarówno na Ethernet RJ-45 2.5 Gbit jak i bezprzewodowym Wi-Fi 7 z Bluetooth 5.4. Nie zabraknie również zintegrowanego z systemem Thunderbolt 4. Komputer będzie działał pod kontrolą systemu Windows 11 Home 64-bit. Niestety nie wszystkie szczegóły specyfikacji zostały ogłoszone, tym bardziej cena ani dokładniejsza data premiery. Dodatkowe zdjęcia komputera Acer Predator Orion 7000 znajdziecie na kolejnej stronie.

Źródło: PurePC