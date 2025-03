Acer zaprezentował nowe monitory Predator i Nitro. Gracze mogą liczyć na zawrotne częstotliwości odświeżania

Największe korzyści z monitorów o wysokiej częstotliwości odświeżania czerpią gracze, o ile ich sprzęt jest w stanie wyświetlić odpowiednią liczbę klatek na sekundę. Nikogo nie dziwią już urządzenia, w których współczynnik ten przekracza 165 Hz, a producenci oferują często sprzęt o jeszcze lepszych parametrach. Taką propozycją są nowe monitory firmy Acer z serii Predator i Nitro, które potrafią wyświetlać obraz z częstotliwością przekraczającą 360 Hz.

Acer wprowadzi wkrótce na rynek dwa nowe monitory z linii Predator i trzy z linii Nitro. Wszystkie ekrany cechują się bardzo dobrymi parametrami pracy, w tym częstotliwością odświeżania sięgającą nawet 600 Hz.

Nowe monitory zostały zaprezentowane podczas targów IFA w Berlinie. Do oferty firmy Acer już wkrótce trafi pięć gamingowych urządzeń ze znanych serii Predator i Nitro. Ekrany te różnią się specyfikacją, ale ich cechą wspólną są wysokie (a czasami nawet bardzo wysokie) częstotliwości odświeżania. Predator XB273U F5 to 27-calowy monitor działający w natywnej rozdzielczości 2560 x 1440. Producent zdecydował się na matrycę IPS o czasie reakcji 0,5 ms GTG. Jak już wspomniano, to jednak częstotliwość odświeżania zwraca największą uwagę. W tym przypadku wynosi ona 360 Hz, co jak na monitor o tej rozdzielczości nie jest wartością niską. Dużą zaletą jest też wsparcie dla technologii NVIDIA G-SYNC Pulsar. Druga propozycja to Predator XB273K V5. Mamy tutaj do czynienia z monitorem o natywnej rozdzielczości 4K. Oznacza to także niższą częstotliwość odświeżania niż w poprzednim przypadku, ale i tak powinna ona być zadowalająca dla większości użytkowników. Wynosi bowiem 160 Hz. Tutaj także producent skorzystał z matrycy IPS o czasie reakcji 0,5 ms GTG. Monitor oferuje 8-bitową głębię barw z technologią FRC, co przekłada się na teoretyczną możliwość wyświetlenia 1,07 mld kolorów.

Acer Predator XB273U F5 Acer Predator XB273K V5 Matryca IPS IPS Przekątna 27" 27" Rozdzielczość 2560 x 1440 px 3840 x 2160 px Odświeżanie 360 Hz 160 Hz Adaptive-Sync NVIDIA G-SYNC Pulsar AMD FreeSync Premium Czas reakcji 0,5 ms GTG 0,5 ms GTG Kontrast b.d. 100 000 000:1 (ACM) Luminacja Natywna - 500 nitów

Szczytowa - 550 nitów Natywna - 400 nitów

Szczytowa - 400 nitów Głębia barw 8-bitowa (16,7 mln kolorów) 8-bitowa + FRC (1,07 mld kolorów) HDR Tak Tak Pokrycie przestrzeni barw 90% DCI-P 95% DCI-P3 Złącza cyfrowe 2 x HDMI 2.1

1 x DisplayPort 1.4 2 x HDMI 2.1

1 x DisplayPort 1.4 Głośniki 2 x 5 W 2 x 2 W Pivot Tak Tak Regulacja pochylenia Od -5 do 25 stopni Od -5 do 25 stopni Regulacja obrotu Od -20 do 20 stopni Od -20 do 20 stopni Regulacja wysokości 150 mm 150 mm Premiera b.d. Q4 2024 Cena b.d. 699 euro

Acer Nitro XV240 F6 Acer Nitro XV270 F5 Acer Nitro XV270U F5 Matryca TN IPS IPS Przekątna 24,1" 27" 27" Rozdzielczość 1920 x 1080 px 1920 x 1080 px 2560 x 1440 px Odświeżanie 600 Hz (DP)

240 Hz (HDMI) 520 Hz 500 Hz Adaptive-Sync AMD FreeSync Premium AMD FreeSync Premium AMD FreeSync Premium Czas reakcji 0,1 ms GTG 0,5 ms GTG 0,5 ms GTG Kontrast 100 000 000:1 (ACM) 100 000 000:1 (ACM) 100 000 000:1 (ACM) Luminacja 400 nitów 400 nitów 250 nitów Głębia barw 8-bitowa (16,7 mln kolorów) 8-bitowa (16,7 mln kolorów) 8-bitowa + FRC

(1,07 mld kolorów) HDR Tak Tak Tak Pokrycie przestrzeni barw 95% DCI-P3 99% sRGB 99% sRGB Złącza cyfrowe 2 x HDMI 2.0

1 x DisplayPort 1.4 2 x HDMI 2.1

1 x DisplayPort 1.2 2 x HDMI 2.1

1 x DisplayPort 1.4 Głośniki 2 x 2 W 2 x 2 W 2 x 2 W Pivot Tak Tak Tak Regulacja pochylenia Od -5 do 25 stopni Od -5 do 25 stopni Od -5 do 25 stopni Regulacja obrotu Od -20 do 20 stopni Od -20 do 20 stopni Od -20 do 20 stopni Regulacja wysokości 150 mm 150 mm 150 mm Premiera Q1 2025 Q1 2025 Q1 2025 Cena 899 euro 699 euro 799 euro

Acer wprowadzi wkrótce na rynek także monitory Nitro XV240 F6, Nitro XV270 F5 i Nitro XV270U F5. Pierwszy to propozycja 24-calowa z czasem reakcji GTG 0,1 ms, a pozostałe dwa to monitory 27-calowe z czasem reakcji GTG 0,5 ms. W przypadku Nitro XV240 F6 producent zdecydował się na matrycę TN. Dzięki temu możliwe było uzyskanie rekordowej częstotliwości odświeżania 600 Hz. Co prawda, mowa tutaj zaledwie o rozdzielczości 1080p, ale i tak jest to rezultat godny podziwu. Identyczną rozdzielczość oferuje Nitro XV270 F5, w tym przypadku jednak zastosowano matrycę IPS z odświeżaniem 520 Hz. Monitor Nitro XV270U F5 także jest warty uwagi, ponieważ jest to urządzenie o natywnej rozdzielczości 2560 x 1440 i częstotliwości odświeżania 500 Hz. Niestety w tym przypadku mamy do czynienia ze stosunkowo niewielką jasnością (250 nitów), co skutecznie ogranicza potencjał standardu HDR. Zaletą jest jednak 8-bitowa głębia barw z technologią FRC. Większość wymienionych monitorów trafi na rynek europejski w pierwszym kwartale 2025 roku.

Źródło: Acer, Tom's Hardware