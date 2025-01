Acer Predator Z57, X34 V3, X39, X34 X - nowe gamingowe monitory. Flagowy jest rywalem modelu Samsung Odyssey Neo G9

Portfolio gamingowych monitorów od przedsiębiorstwa Acer właśnie rozszerzyło się o cztery nowe modele. Wśród nich znajdziemy jeden z największych monitorów na rynku, który wyróżnia się matrycą VA o wybitnie dużej rozdzielczości. Na dodatek może liczyć na podświetlenie Mini LED. Drugi z nich jest bliźniaczo podobny, z kolei pozostałe modele oparte są na panelach typu OLED. Wszystkie monitory mają zakrzywioną matrycę i mogą skorzystać z AMD FreeSync Premium.

Acer zaprezentował cztery nowe monitory dla graczy, które charakteryzują się zakrzywionymi panelami o bardzo dobrych parametrach. Największy model może się pochwalić 57-calową matrycą o rozdzielczości DUHD.

Największym, a jednocześnie najbardziej imponującym z czterech braci, jest Acer Predator Z57. Monitor ten korzysta z 57-calowej matrycy VA, którą charakteryzuje podświetlenie Mini LED z 2304 strefami wygaszania. Na dodatek rozdzielczość wynosi aż 7680 x 2160 pikseli, a odświeżanie ekranu to 120 Hz. Dzięki obsłudze trybu Picture by Picture (PbP) możemy widzieć obraz z dwóch źródeł jednocześnie. Jasność szczytowa także stoi na wysokim poziomie, albowiem spotkamy się tu z wartością 1400 nitów. Oczywiście mamy do dyspozycji dwa złącza HDMI 2.1, jedno DisplayPort 2.0, a także USB typu C (90 W), które występuje również w pozostałych modelach. Każdy z nich może też skorzystać z techniki synchronizacji obrazu AMD FreeSync Premium. W kwestii ergonomii możemy wyregulować kąt nachylenia oraz wysokość. Warto wspomnieć również o dwóch głośnikach, z których każdy ma moc 10 W. Przewidywana cena za Acer Predator Z57 wynosi 2399 euro.

Acer Predator Z57 Acer Predator X34 V3 Acer Predator X39 Acer Predator X34 X Matryca VA - OLED Najważniejsze cechy Podświetlenie Mini LED (2304 stref wygaszania) Podświetlenie Mini LED - Przekątna 57" 34" 39" 34" Rozdzielczość 7680 x 2160 px (32:9) 3440 x 1440 px (21:9) 3440 x 1440 px (21:9) Odświeżanie 120 Hz 180 Hz 240 Hz Technika odświeżania AMD FreeSync Premium Zakrzywienie 1000R 1500R 800R Czas reakcji ? 1 ms 0,01 ms Współczynnik kontrastu 100 000 000:1 ? ∞:1 Głębia kolorów 8-bit + FRC (1,07 mld odcieni barw) ? 10-bit (1,07 mld odcieni barw) Luminancja Do 1400 nitów ? Do 1000 nitów HDR VESA DisplayHDR 1400 VESA DisplayHDR 1000 VESA DisplayHDR True Black 400 Pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 - 98% DCI-P3 - 94% DCI-P3 - 99% Złącza cyfrowe 2 x HDMI 2.1

W następnej kolejności znalazł się dość podobny model pod względem parametrów, choć z pewnością nie w kwestii wyglądu - Acer Predator X34 V3. W tym wypadku także możemy liczyć na podświetlenie Mini LED, a 34-calową matrycę wyróżnia rozdzielczość 3440 x 1440 pikseli i odświeżanie wynoszące 180 Hz. Trzeba wspomnieć o niskim czasie reakcji (1 ms), a także obecności tych samych portów co w poprzedniku, jednak zarówno HDMI, jak i DisplayPort wyróżnia niższy standard. Na koniec pozostały niemalże identyczne Acer Predator X39 i Acer Predator X34 X. Największą różnicą jest rozmiar ekranu. Oba warianty mogą skorzystać z paneli OLED, bardzo niskiego czasu reakcji (0,01 ms) oraz wysokiego odświeżania (240 Hz). Jasność szczytowa w tym wypadku także zasługuje na uwagę, albowiem plasuje się na poziomie 1000 nitów. Trzy pierwsze jednostki wkroczą na rynek już w drugim kwartale 2024 roku, natomiast ostatnia w tym czasie zadebiutuje w Ameryce Północnej. Nie podano jeszcze wszystkich, dokładniejszych parametrów, więc na ten aspekt także trzeba poczekać.

Źródło: CES 2024