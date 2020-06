Xiaomi Redmi 9 - wygląd, cena i specyfikacja jeszcze przed premierą

Smartfon ze stajni Xiaomi - Redmi 8, który zadebiutował pod koniec ubiegłego roku - okazał się jednym z najlepszych budżetowców ostatnich lat. Nie bez przyczyny polecamy go od wielu miesięcy w materiałach z polecanymi smartfonami i nie bez przyczyny wybrałam go również na pierwszy smartfon swojej rodzicielki. Długi czas pracy na baterii, spory wyświetlacz, przejrzysta nakładka, oryginalne wzornictwo i dobrej klasy materiały w stosunkowo niskiej cenie to Redmi 8 w największym skrócie. Nic dziwnego, że obserwatorzy branży tak rześko reagują na kolejne doniesienia o następcy tej konstrukcji, czyli Redmi 9. Obecnie doczekaliśmy się nowego wysypu informacji, opiewającego zdjęcia, cenę i pełną specyfikację budżetowca.

Budżetowy smartfon Redmi 9 pojawił się w pierwszym sklepie. Zgodnie z grafikami producenta, model ma być od 22 do 32% wydajniejszy niż poprzednia generacja - Redmi 8.

Podobnie jak Redmi 8, tak i Redmi 9 cechuje się oryginalnym wzornictwem (mowa oczywiście o pleckach, bo w kwestii frontu niewiele jest pola do popisów). Pierwsze zdjęcie smartfona (choć raczej kiepskiej jakości) pojawiło się w sieci już z końcem marca. Niedługo później do kompletu pojawiła się specyfikacja, ale dopiero teraz możemy powiedzieć, że Redmi 9 nie stanowi już dla nas żadnej zagadki. Model pojawił się bowiem przed czasem premiery w sklepie Lazada, gdzie prócz wyczerpującej specyfikacji pojawiły się dodatkowo rendery w wysokiej rozdzielczości.

Oczywiście wiele dotychczasowych plotek dotyczących specyfikacji potwierdziło się. Smartfon napędzany będzie układem MediaTek Helio G80 (SoC oparty o 12 nm proces technologiczny, który wyposażony został w ośmiordzeniowe CPU z dwoma rdzeniami Cortex-A75 o częstotliwości taktowania 2,0 GHz oraz sześcioma Cortex-A55 pracującymi z prędkością 1,8 GHz) oraz pamięcią w wariantach 3 GB/32 GB i 4 GB/64 GB z dedykowanym slotem na karty microSD (LPDDR4X + eMMC 5.1). Choć tytuł strony z produktem ma w sobie wyraz AMOLED, to tak na prawdę otrzymamy tu ekran IPS o wielkości 6,53 cala i rozdzielczości 1080 x 2400, w towarzystwie Gorilla Glass 5. generacji.

Plecki smartfona to nie tylko dekoracyjny okrąg, w którym umieszczono poczwórny zestaw aparatów. To także materiał o fakturze, która ma sprzyjać utrzymaniu smartfona we względnej czystości, czyli nie pozwalać, aby łapał tak wiele odcisków palców. Nowe Redmi pojawi się w trzech wersjach kolorystycznych (widoczne poniżej) i zaproponuje także czytnik linii papilarnych na pleckach (jak dotąd), odblokowywanie twarzą (nowość), podczerwień, dualSIM, 3,5-mm jack oraz baterię o pojemności 5200 mAh z ładowaniem 18 W. Cena za słabszą wersję pamięciową to obecnie 125 euro, zaś za mocniejszą - 135 euro.

