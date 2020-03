Redmi 9 - smartfon z poczwórnym aparatem i układem Helio G80

W ostatnich latach prawdziwą furorę robią smartfony należące do linii Redmi Note, a tymczasem podstawowe modele bez dopisku Note zeszły na dalszy plan. W sumie nie ma w tym nic dziwnego - o ile większe modele otrzymują dziś porządne podzespoły, podstawowe Redmi to już raczej niższa półka w bardzo korzystnej cenie. Wystarczy popatrzeć na smartfona Redmi 8 ze Snapdragonem 439, który może się poszczycić w zasadzie tylko pojemną baterią 5000 mAh (i rzecz jasna niską ceną). Wiele wskazuje jednak na to, że już niebawem Xiaomi nieco zweryfikuje to przekonanie. W drodze jest już model Redmi 9, który powinien zaskoczyć wszystkich swoją specyfikacją. Co już o nim wiemy?

Redmi 9 ma bazować na mocnym układzie MediaTek Helio G80, co powinno zwiastować płynną i ogólnie nienaganną pracę smartfona w typowych zastosowaniach. Na pokładzie ma się znaleźć poczwórny aparat fotograficzny i bateria 5000 mAh. Wedle ustaleń urządzenie zadebiutuje w maju.

Pierwsze zdjęcie nadchodzącego smartfona zwiastuje poczwórny aparat fotograficzny, co w tej półce cenowej może pozytywnie zaskakiwać. Wygląd luźno nawiązuje do modelu Redmi K30, jednak tutaj widzimy dodatkowo klasyczny czytnik linii papilarnych pod obiektywami. Według nieoficjalnych informacji, aparat składać będzie się z głównego "oczka" 13 Mpix, szerokokątnego 8 Mpix, sensora do zdjęć makro 5 Mpix i czujnika do wykrywania głębi 2 Mpix. Brakuje szczegółowych informacji na temat ekranu, ale pojawiły się już plotki, jakby producent miał zastosować tutaj aż 6,6-calowy panel IPS o rozdzielczości HD+.

Kolejną pozytywną informacją jest mocny układ SoC w postaci MediaTeka Helio G80. Na pewno znajdą się osoby, które pomyślą "oho, MediaTek, dalej nie czytam", ale pragnę w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że to nowa, 12-nanometrowa jednostka oparta na dwóch rdzeniach Cortex-A75 i sześciu Cortex-A55. Mamy zatem pełne prawo liczyć nie tylko na wysoką wydajność, ale ogólnie nienaganną pracę smartfona w typowych zastosowaniach. Poza tym, już model G90T znany z Redmi Note'a 8 Pro powinien zamknąć usta krytykom. Redmi 9 na pewno ukaże się w dwóch wariantach kolorystycznych: purpurowym i zielonym, ale niewykluczone, że ostatecznie pojawi się więcej wersji. Smartfon powinien zaoferować ponadto baterię 5000 mAh, 3 lub 4 GB pamięci RAM i system Android 10. Wedle ostatnich ustaleń zadebiutuje on w maju tego roku.

