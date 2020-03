Realme 6i otrzyma układ MediaTek Helio G80 i poczwórny aparat

Już za kilka dni, a konkretnie 17 marca poznamy pierwszy smartfon wykorzystujący układ MediaTek Helio G80. Realme 6i, bo o ten konkretny model chodzi, zaoferuje nam jednak znacznie więcej, niż wspomniany procesor. Udało nam się właśnie poznać kilka szczegółów dotyczących aparatu oraz kwestii ładowania. Choć premiera dotyczy rynku indyjskiego, kwestią czasu, jak mniemam, niedługiego, jest wprowadzenie go do dystrybucji w kolejnych krajach. Biorąc pod uwagę, że urządzenia Realme wyceniane są naprawdę atrakcyjnie, model 6i ma spore szanse na zdobycie u nas więcej niż zadowalającej popularności. Niestety, nie znamy jeszcze cen i najprawdopodobniej poczekamy na nie aż do oficjalnej prezentacji.

Realme 6i, pierwszy smartfon z procesorem MediaTek Helio G80 zadebiutuje już 17 marca 2020 roku. Nie zabraknie w nim potężnego akumulatora i złącza audio Jack 3,5 mm.



Pamiętam czasy, w których wytwory chińskiej myśli technicznej uznawano za produkty gorszej jakości. Niekiedy naśmiewano się z nich, ale wszyscy chyba zdają sobie sprawę z tego, że jest to przeszłość. Dziś marki z Państwa Środka radzą sobie znacznie lepiej i coraz mocniej zaznaczają swoją obecność w segmencie urządzeń mobilnych. Weźmy takie Xiaomi... producent może pochwalić się rzeszą fanów, którzy wychwalają firmę pod niebiosa. Nie jest to poziom zafascynowania, jaki obserwujemy u entuzjastów Apple, jednak kto wie, co przyniesie producentowi przyszłość. Odstawmy Xiaomi na bok i skupmy się na Realme, które również wywodzi się z Chin i również ma szansę zdobyć ogromną popularność. W końcu oprócz niskie ceny, urządzenia te oferują całkiem solidny setup. Realme 6i jest, a w zasadzie będzie tego potwierdzeniem.



fot. Fonearena / FCC

Producent potwierdził, że Realme 6i zostanie pokazany w Birmie już 17 marca. Przy okazji zapowiedzi premiery udało nam się dowiedzieć, że model ten otrzyma poczwórny aparat główny z matrycą o rozdzielczości 48 Mpix. Za wydajność odpowie układ MediaTek Helio G80, którego próżno szukać u konkurencji. Chip ten debiutuje w pierwszej kolejności na urządzeniu Realme. Nieoficjalna specyfikacja sprzętu oraz dane z FCC (Federalnej Komisji Łączności) potwierdzają, że 6i otrzyma skaner linii papilarnych na pleckach oraz akumulator o pojemności 5000 mAh, który naładujemy prądem 18 W. Odpowiednia ładowarka znajdzie się w zestawie sprzedażowym. Mówi się również o obecności jednozakresowego Wi-Fi b/g/n oraz modułu Bluetooth 5.0.



fot. Mukul Sharma

Źródło: Fonearena, Realme, @stufflistings