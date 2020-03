Realme 6 oraz 6 Pro oficjalnie. Flagowe podzespoły w niskiej cenie

Chińska marka Realme zaprezentowała właśnie w Indiach smartfony z serii 6. Póki co Realme 6 oraz Realme 6 Pro nie są dostępne w Polsce, ale na pewno będą (sprzedażą internetową i stacjonarną nowych urządzeń zajmie się sklep x-kom). Biorąc pod uwagę specyfikację i cenę konstrukcji, powinniśmy spodziewać się - może nie od razu - ale ostatecznie mocnej konkurencji dla popularnego Xiaomi, który jak dotąd nosi miano króla opłacalności. Co jednak ciekawe, modele wycenione na około 700 - 1000 złotych (w zależności od wersji) mają sporo cech flagowców, takich jak ekran o częstotliwości odświeżania 90 Hz, czy też kamera o rozdzielczości 64 MP. Ale to nie koniec niespodzianek.

Realme 6 to model tańszy, który otrzymał 6,5-calowy ekran o odświeżaniu 90 Hz z oczkiem na aparat do selfie w lewym górnym rogu (aparat 16 MP). Smartfona napędzać będzie układ Helio G90T w towarzystwie GPU ARM G76, a także 4, 6 lub 8 GB pamięci RAM. Również pamięć wewnętrzna UFS 2.1 będzie dostępna w kilku wersjach - 64 GB lub 128 GB. Za moc odpowiada tu bateria o pojemności 4300 mAh o szybkim ładowaniu 30 W (jak twierdzi producent, ładowanie do pełna ma trwać dokładnie godzinę). Z ciekawszych rzeczy można jeszcze wspomnieć o czytniku linii papilarnych umieszczonym na boku, czyli dokładnie na przycisku odblokowywania ekranu. Kamerki to już z kolei 64-megapikselowa jednostka Samsunga (ISOCELL Bright GW1, f/1,8), obiektyw ultraszerokokątny 119° (f/2,3), monochromatyczny obiektyw portretowy (f/2.4) oraz obiektyw makro 2 MP (f/2.4) mający wykonywać zdjęcia z odległości 4 cm.

Realme 6 Pro to przede wszystkim ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 720G z układem graficznym Adreno 618. Ekran jest nieco większy niż w przypadku podstałej wersji, bo mierzy 6,6 cala, wciąż oferuje przy tym 90 Hz oraz aż dwa aparaty do selfie, co zaczyna robić się swego rodzaju standardem. Znów mamy jednostkę o rozdzielczości 16 MP (Sony IMX471, f/2.1) oraz jednostkę szerokokątną 8 MP (105 stopni, f/2.2). Z tyłu znajdziemy z kolei aparat poczwórny z głównym sensorem 64 MP Samsung GW1 oferującym 20-krotny zoom. Reszta szczegółów dotyczących aparatów znajduje się na zdjęciu poniżej oraz w tabeli poniżej (bo tak przejrzyściej), a ja wspomnę jeszcze o kilku elementach. Otrzymamy bowiem znów kilka wariantów (choć nie wszystkie trafią pewnie do Polski), a dokładniej 6/64 GB, 6/128 GB oraz 8/128 GB. Sprzedaż regularna w Indiach startuje 13 marca, a my póki co czekamy na wieści z kraju nad Wisłą.

Realme 6 Realme 6 Pro Wyświetlacz 6,5'', 2400×1080 px, 90 Hz,

Gorilla Glass 3

IPS LCD 6,6'', 1080 x 2400 px, 90 Hz

Gorilla Glass 5

IPS LCD Wymiary i waga 162,1×74,8×8,9 mm, 191 g 163,9×75,8×9,4 mm, 195 g Procesor MediaTek Helio G90T Snapdragon 720G Pamięć 4 GB/64 GB

6 GB/128 GB

8 GB/256 GB 6 GB/64 GB

6 GB/128 GB

8 GB/256 GB Aparat główny 64 MP (GW1), f/1.8

8 MP, ultraszerokokątny 119°, f/2.3

2 MP (do portretów)

2 MP (do zdjęć makro), f/2.4 64 MP (GW1), f/1.8

8 MP, ultraszerokokątny 119°, f/2.3

12 MP teleobiektyw

2 MP (do zdjęć makro), f/2.4 Aparat przedni 16 MP (f/2.0), HDR, time lapse,

slow motion 120 kl.s. 16 MP Sony IMX471 (f/2.1)

8 MP, ultraszerokokątny 105° (f/2.2) Bateria 4300 mAh, 30 W 4300 mAh, 30 W System Android 10 z nakładką Realme UI Android 10 z nakładką Realme UI Inne Bluetooth 5, Dual SIM, gniazdo słuchawkowe, dźwięk Dolby Atmos, radio FM, USB C Bluetooth 5, Dual SIM, gniazdo słuchawkowe, dźwięk Dolby Atmos, radio FM, USB C Kolory Comet Blue, Comet White Lightning Orange, Lightning Blue Ceny 4 GB/64 GB ~680 zł

6 GB/128 GB ~790 zł

8 GB/256 GB ~840 zł 6 GB/64 GB ~890 zł

6 GB/128 GB ~940 zł

8 GB/256 GB ~1000 zł

