Specyfikacja smartfonów Xiaomi Redmi 9 w czterech opcjach

Choć nie znamy jeszcze daty premiery nowych urządzeń Xiaomi z serii Redmi, w sieci pojawiła się niemal kompletna specyfikacja techniczna smartfonów Xiaomi Redmi 9, Redmi 9A oraz Redmi 9C. Ostatni z wymienionych modeli wystąpi w dwóch wersjach, z których tylko jedna będzie posiadać system łączności NFC. Jak łatwo się domyślić, nadchodzące telefony będą przedstawicielami nieco niższej półki cenowej, o czym świadczy chociażby ich specyfikacja. Producent postawi tutaj najpewniej na układy MediaTeka z Helio G25 oraz Helio G70. To oczywiście nie koniec informacji. Sprawdźmy więc, co dokładnie w temacie smartfonów Redmi przygotowuje dla nas gigant z Państwa Środka.

W sieci pojawiły się niemal kompletne specyfikacje techniczne smartfonów Xiaomi Redmi 9, Redmi 9A oraz Redmi 9C. Udało nam się też dowiedzieć, ile będzie trzeba za nie zapłacić.



Xiaomi Redmi 8

Redmi, submarka Xiaomi zalewa rynek coraz to nowszymi urządzeniami mobilnymi. Niebawem ofertę produktową producenta zasilą cztery nowe smartfony, przy czym nie udało nam się jeszcze poznać choćby przybliżonego terminu premiery. Nie oznacza to, że następcy Xiaomi Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 8A Pro oraz Redmi 8A Dual są dla nas kompletną tajemnicą. Co to, to nie. Udało nam się właśnie poznać lwią część specyfikacji technicznej modeli Xiaomi Redmi 9, Redmi 9A oraz Redmi 9C. Pierwszy ze smartfonów, model podstawowy to Xiaomi Redmi 9A, w którym producent zastosuje układ MediaTek Helio G25 z grafiką Mali-G31 oraz 3 GB RAM i 32 GB pamięci na dane użytkownika. W smartfonie pojawi się 6,53-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1600 x 720 pikseli oraz 13 Mpix kamera główna i 5 Mpix aparat do selfie. Akumulator o pojemności 5000 mAh znajdzie się w każdym z czterech opisywanych modeli.

Niezależnie od wersji, każdy ze smartfonów otrzyma gniazdo audio Jack 3,5 mm oraz złącze USB-C. Xiaomi Redmi 9C pojawi się w dwóch wersjach, z których tylko jedna będzie miała na wyposażeniu NFC. Obydwa urządzenia otrzymają układ MediaTek Helio G35 z grafiką Mali-G31, 3 GB RAM, 64 GB na dane oraz ekran IPS o przekątnej 6,53-cala i rozdzielczości HD+. Model Xiaomi Redmi 9 jest z nich wszystkich „najpotężniejszy”. Mamy tu bowiem procesor MediaTek Helio G70, grafikę Mali-G52, 4 GB RAM oraz 64 GB pamięci na dane. System aparatu głównego składa się z jednostek 13 Mpix, 8 Mpix, 5 Mpix i 2 Mpix. Przednia kamerka pracuje w rozdzielczości 5 Mpix. Za wspomniany model przyjdzie zapłacić ok. 160-180 euro, za Xiaomi Redmi 9C — ok. 130-150 euro. Model Xiaomi Redmi Note 9A będzie kosztować ok. 100-120 euro.

Xiaomi Redmi 9A Xiaomi Redmi 9C Xiaomi Redmi 9 Ekran 6,53-cala IPS

1600 x 720p 6,53-cala IPS

1600 x 720p 6,53-cala IPS

2400 x 1080p RAM 3 GB 3 GB 4 GB Pamięć 32 GB 64 GB 64 GB Bateria 5000 mAh 5000 mAh 5000 mAh Aparaty 12 Mpix główny

5 Mpix selfie 13 Mpix + 2 Mpix główny

5 Mpix selfie 13 Mpix + 8 Mpix + 5 Mpix + 2 Mpix

5 Mpix Cena 130-150 euro 130-150 euro 160-180 euro

Źródło: Sudhanshu @Sudhanshu1414, XDA-Developers