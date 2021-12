Xiaomi 12 pozuje na pierwszych renderach. To będzie najmniejszy flagowiec tego producenta od wielu lat

Ostatnim w miarę kompaktowym flagowym smartfonem od Xiaomi był model Mi 6 z 2017 roku, który pod względem designu przypomina dziś ostatniego iPhone'a SE. Potem chiński producent dokonał małej rewolucji w swoim portfolio za pomocą przełomowego Mi 8, który z kolei znacząco urósł i upodobnił się do hitowego wówczas iPhone'a X. Każdy następny flagowiec Xiaomi nie zdołał już powrócić do niewielkich rozmiarów, co z pewnością nie spodobało się osobom lubiącym obsługiwać smartfona jedną dłonią. Cóż, taki znak czasów - małe telefony stały się niemodne. Ostatnio można jednak zauważyć, że coś się zmienia w tym temacie. Po debiucie ASUS-a ZenFone 8 czy Apple iPhone 13 mini spodziewamy się Samsunga Galaxy S22 z 6,06-calowym ekranem, a teraz okazuje się, że w podobną stronę pójdzie także Xiaomi ze swoim nadchodzącym flagowcem.

6,2-calowy Xiaomi 12 nie zaskakuje designem, ale wygląda na całkiem kompaktowego smartfona. Będzie on tylko nieco wyższy od 5,15-calowego Xiaomi Mi 6 z 2017 roku.

Jak ukazują nam najnowsze rendery od @OnLeaks, Xiaomi 12 będzie zaskakująco kompaktowym smartfonem z wyświetlaczem o przekątnej 6,2 cala. Ekran to zapewne AMOLED Full HD+ wspierający odświeżanie na poziomie 120 Hz. W górnej części widzimy niewielkie wycięcie na przednią kamerkę (tym razem umieszczona pośrodku), a cały panel jest delikatnie zaokrąglony po bokach. Zaskakują natomiast plecki urządzenia, bowiem wysepka na główny aparat do bólu przypomina wysepkę znaną np. z Xiaomi Mi 10T. Na pokładzie mają znaleźć się trzy "oczka", z czego jedno z nich to obiektyw 50 MP.

Reszta specyfikacji Xiaomi 12 ma obejmować procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 oraz baterię 5000 mAh. Całość ma wymiary 152,7 x 70,0 x 8,6 mm (11,5 mm z wysepką), a to oznacza, że smartfon będzie tylko nieco wyższy od 5,15-calowego Xiaomi Mi 6, o którym wspomniałem we wstępie. Byłoby świetnie, gdyby także pozostali producenci dali użytkownikom wybór i zaprezentowali nieco mniejsze wersje flagowców... Premiera nowego flagowca powinna odbyć się 28 grudnia tego roku, jednak spodziewamy się, że urządzenie trafi do europejskich sklepów dopiero w styczniu lub lutym.

