XFX BC-160 - Karta graficzna na rdzeniu AMD Navi 12 trafia do sprzedaży. Wysoka cena przyprawia jednak o zawrót głowy

Dostępność kart graficznych nadal jest nieciekawa. Sklepowe półki nie są już co prawda kompletnie puste, ale wybór autorskich modeli z rdzeniami AMD i NVIDII jest niewielki, a możliwe do kupienia sztuki mają mocno zawyżone ceny, daleko odbiegające od sugerowanych. Podobnie zresztą ma się to ze starszymi generacjami i rynkiem wtórnym. Wszystko za sprawą szaleństwa na kopanie kryptowalut. Czerwoni i Zieloni oficjalnie próbują z tym walczyć, ale efekty tego są mizerne. Co więcej do sprzedaży na Aliexpress trafiły właśnie modele XFX BC-160 z rdzeniami AMD Navi 12 i nowoczesnymi pamięciami typu HBM2, które stworzone zostały z myślą właśnie o górnikach. Ich cena jest jednak szalenie wysoka.

Karty graficzne XFX BC-160 mają wysoką wydajność w kopaniu waluty Ethereum wynoszącą ponad 72 MH/s przy poborze mocy zaledwie 125 W.

O kartach XFX BC-160 pisaliśmy już na łamach PurePC w pierwszej połowie października (KLIK!). Są to propozycje oparte na rdzeniach AMD Navi 12 wykonanych w procesie produkcji TSMC N7 i wyposażone w 2304 jednostki SP, które pierwotnie zaprojektowano z myślą o komputerach od Apple. Całość wyposażono w 8 GB pamięci VRAM typu HBM2 na 1024-bitowej szynie danych. Układ chłodzenia to "turbinka" (pojedynczy wentylator odśrodkowy), brak tutaj złącz wideo, a zasilanie oparte jest na dwóch wtyczkach typu 8-pin umieszczonych na krótszym boku.

Wydajność XFX BC-160 w kopaniu kryptowaluty Ethereum (ETH) jest wysoka i sięga ponad 72 MH/s przy poborze mocy zaledwie 125 W. Dla porównania "cywilny" AMD Radeon RX 6800 oferuje około 63 MH/s przy pobocze mocy 122 W. Opisywana karta graficzna obsługiwana jest tylko na systemach z rodziny Linux, chętni mogą ją kupić już na Aliexpress. Cena jest jednak "kosmiczna" i wynosi aktualnie około 2459 dolarów (z VAT), czyli równowartość około 10 115 złotych. Dostępne jest 100 sztuk. Oczywiście przy zakupie większej ilości czy kupnie wprost od producenta z płatnością gotówką z góry z pewnością można liczyć na spory upust.

Źródło: Aliexpress