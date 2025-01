Xbox Series S w nowej odsłonie, która sprawdzi się w kuchni. Kolejny ciekawy projekt obok lodówki w kształcie Xboksa Series X

W ostatnich latach mogliśmy zauważyć wiele dość interesujących projektów Microsoftu, które z początku uznawane były za żart, jednak ostatecznie okazały się prawdziwe. Wspomnieć można o małej lodówce w kształcie konsoli Xbox Series X, czy też kontrolerach firmy, które zapewniały wygląd i zapach kawałka pizzy. Tym razem do sprzedaży wkroczył Xbox Series S, który upiecze nam tosty. Na dodatek znajdzie się na nich logo Xbox. Kolejny mem stał się więc rzeczywistością.

Już na początku 2023 roku w internecie pojawiła się informacja, z której można było się dowiedzieć, że niebawem może zadebiutować toster w kształcie konsoli Xbox Series S. Wiadomość okazała się ostatecznie prawdą, a urządzenie trafiło właśnie do sprzedaży.

Wiele firm prezentowało podobne, szalone pomysły swoich produktów (jak choćby toster od Razera), jednak nigdy nie wkraczały one na rynek z uwagi na to, że były po prostu żartem na prima aprilis. Microsoft w ostatnim czasie podejmuje zupełnie odwrotne działania, które mimo wszystko są dość dobrze odbierane przez użytkowników - wspomnieć można o swetrze, który przedstawiał kultową tapetę z systemu Windows XP. W tym wypadku mamy do czynienia z całkowicie funkcjonalnym tosterem, którego kluczową opcją jest wypieczenie logo Xbox na powierzchni tostów. Na dodatek można liczyć na wyjmowany pojemnik na okruchy, czy też funkcję rozmrażania pieczywa.

Urządzenie pojawiło się w sprzedaży w amerykańskiej sieci supermarketów Walmart, natomiast nie ma pewności, czy trafi także na inne rynki. Cena tostera wynosi 39,99 dolarów, a więc około 160 zł. W przyszłości możemy się jednak spodziewać następnych kuchennych (a być może nie tylko) sprzętów od Microsoftu, wszak podejmowane przez firmę działania właśnie na to wskazują. Możliwych urządzeń, które mogłyby dopełnić "bogatą" nową linię (w skład której wchodzi obecnie lodówka, toster i specjalne kontrolery do konsol Xbox) pozostaje całkiem sporo, więc wypada tylko poczekać na kolejne kreatywne pomysły i ich realizację.

Źródło: The Verge