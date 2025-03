Microsoft nie przestaje zaskakiwać. Gracze otrzymują szansę na zjedzenie kontrolera do konsoli Xbox

Microsoft w ostatnim czasie często podejmuje dość nieoczekiwane działania. Można do nich zaliczyć choćby ubiegły konkurs, w którym gracze mogli wygrać nietypowe kontrolery do konsoli Xbox - nie tylko w ich konstrukcji zawarto element przypominający kawałek pizzy, ale także umieszczono zapachowy dyfuzor, aby użytkownicy mogli cały czas czuć woń tego przysmaku. Inspiracją była wtedy premiera filmu Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany Chaos. Jako że historia lubi się powtarzać, to tym razem gracze mogą wygrać kontroler Xbox wykonany z czekolady - w tym wypadku związane jest to z debiutem filmu od Warner Bros. pt. Wonka.

W związku ze zbliżającą się premierą filmu Wonka Microsoft ogłosił konkurs, w którym gracze mogą wygrać limitowaną edycję konsoli Xbox Series X, a także specjalny kontroler do niej. Inspiracja sięga tak daleko, że kontroler będzie wykonany z prawdziwej czekolady, a więc będzie można go zjeść.

Loteria Microsoftu tak naprawdę już się rozpoczęła, z kolei jej zakończenie przewidziano na 14 grudnia 2023 roku. Do tego czasu użytkownicy platformy X (Twitter) mogą wziąć w niej udział poprzez udostępnienie odpowiedniego postu (z dopiskiem #XboxWonkaSweepstakes, załączony poniżej) oraz obserwowanie profilu Xbox. Do wygrania jest specjalna edycja konsoli Xbox Series X, która przypomina tabliczkę czekolady. Wraz z nią zwycięzcy otrzymają wzorowaną na filmie Wonka małą makietę witryny sklepowej, która dobrze współgra z całością.

Now that looks delicious



Follow and RT with #XboxWonkaSweepstakes for a chance to win a custom @WonkaMovie Xbox Series X & display, Edible Chocolate controller & chocolates!#WonkaMovie Only in theaters December 15



Ages 18+. Ends 12/14/23. Rules: https://t.co/JFlKtTEHaC pic.twitter.com/Mj8FTgIz3v — Xbox (@Xbox) November 13, 2023

Oczywiście najciekawszym elementem jest wykonany w całości z czekolady kontroler do konsol Xbox Series, który jest całkowicie jadalny, a do tego zapakowano go w złotą folię aluminiową. Inicjatywa dość oryginalna, natomiast samych nagród jest dużo więcej. Wśród nich jest jeszcze jeden model kontrolera Xbox w kolorze bordowym, który tym razem inspirowany jest płaszczem głównego bohatera. Za dodatki mają posłużyć dodatkowe słodkości w postaci mniejszych trufli czekoladowych. Pomniejszą nagrodą może być subskrypcja Xbox Game Pass na okres trzech miesięcy. Regulamin wydarzenia dostępny jest pod tym adresem.

