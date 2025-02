Xbox Series X|S - Microsoft wkrótce zacznie blokować nieautoryzowane akcesoria do konsol

Rynek konsolowy stale się rozrasta. W erze drożejących komponentów komputerowych tego typu rozwiązanie jest nierzadko zakupem perspektywicznym, ponieważ daje gwarancję, że przez kilka lat będzie można cieszyć się najnowszymi grami wideo w zadowalającej liczbie klatek na sekundę i z przyzwoitej jakości grafiką. Rynek ten to także akcesoria firm trzecich, ale wygląda na to, że firma Microsoft planuje go znacząco ograniczyć.

Gracze używający do konsol Xbox akcesoriów mniej znanych firm, donoszą o występowaniu komunikatu, który informuje o zakończeniu wsparcia dla ich urządzeń od 12 listopada 2023 roku.

Gracze korzystający z konsol Xbox Series X|S zaczęli donosić o występowaniu komunikatu 0x82d60002. Wyświetla się on osobom, które używają nielicencjonowanych akcesoriów. Obejmuje to również kontrolery produkowane przez podmioty trzecie. Okazuje się, że to część nowej polityki Microsoftu. Wspierane odtąd będą tylko akcesoria, których producenci uiścili odpowiednią opłatę licencyjną. Posiadacze nieautoryzowanego przez Microsoft sprzętu będą mieli zatem już wkrótce poważny problem. Nowe zasady formalnie wejdą w życie dopiero 12 listopada bieżącego roku, ale niektórzy użytkownicy donoszą, że ich sprzęt już przestał działać.

Ograniczenia dotyczą głównie osób korzystających z urządzeń mniej znanych marek, ale problem obejmuje także joysticki i kierownice firmy Thrustmaster. Spać spokojnie mogą za to osoby korzystające ze sprzętu takich firm, jak Razer, Turtle Beach czy Logitech (zwłaszcza, jeśli urządzenie jest bezprzewodowe). Niestety na tę chwilę nie znamy pełnej listy wspieranych producentów (na stronie podanej w komunikacie znajduje się głównie sprzęt Microsoftu), więc zakup mniej znanego kontrolera jest w tym momencie dosyć ryzykowny. Z punktu widzenia graczy korzystna jest jak najszersza lista wspieranych produktów, zatem zmianę tę trudno postrzegać jako krok w dobrą stronę.

Źródło: Windows Central