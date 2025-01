Konsola Xbox nowej generacji ma wykorzystać procesor AMD APU, bazujący na architekturze Zen 6 i RDNA 5

Dopiero co pisaliśmy na temat odświeżonych konsol Xbox Series X (projekt Brooklin) oraz Xbox Series S (projekt Ellewood), a także nowego kontrolera Xbox "Sebile", wyposażonego w akcelerometr oraz haptyczne wibracje. Okazuje się jednak, że to nie koniec wewnętrznych dokumentów Microsoftu, które dzisiaj rano przedostały się do sieci, a które pochodzą z sądowej walki z FTC o przejęcie Activision Blizzard. Kolejne materiały dotyczą nowej generacji konsoli Xbox, która do sprzedaży miałaby trafić w 2028 roku.

Do sieci przedostały się kolejne wewnętrzne dokumenty Microsoftu, tym razem dotyczące kolejnej generacji konsoli Xbox. Według materiałów, urządzenie otrzyma niestandardowe APU od AMD, bazujące na mikroarchitekturze Zen 6 (CPU) oraz architekturze RDNA 5 (GPU).

Nowa konsola Xbox jest opisywana przez Microsoft jako hybrydowe urządzenie, łączące moc tradycyjnego sprzętu z technologią cloud, co ma umożliwić granie oraz korzystanie z konsoli na poziomie dotychczas niespotykanym. Nowy Xbox ponownie ma stawiać na niestandardowe APU od AMD, jednak tym razem będzie to połączenie takich architektur jak Zen 6 oraz RDNA 5 (NAVI 5). W przypadku Zen 6, Microsoft wspomina o hybrydowej architekturze, wzorowanej na big.LITTLE, gdzie duże rdzenie (Zen 6) będą sparowane z bardziej energooszczędnymi (najpewniej Zen 6c). APU ma być odpowiednio zbalansowane pod kątem liczby rdzeni Zen 6 (Big) oraz Zen 6 (Little)

Microsoft wspomina również o nowej generacji bibliotek DirectX Ray Tracing, co wskazuje na ulepszoną (i zapewne wydajniejszą) wersję RT na konsoli Xbox, jak również wprowadzenie dynamicznego, globalnego oświetlenia w grach. Optymalizacji ma się doczekać także renderowanie mikropolygonów. Nie zabraknie również technik skalowania rozdzielczości, jednak tym razem dużo większy nacisk ma być położony na sprzętowe wykorzystanie AI. Konsola otrzyma również funkcję interpolacji klatek, jednak prace nad tym dopiero zostaną rozpoczęte. Nowy Xbox ma charakteryzować się ponadto otwartością oraz elastycznością, co pozwoli developerom na szybsze i łatwiejsze wykorzystanie jej możliwości do przygotowania next-genowych gier. Mocny nacisk kładziony jest także na kompatybilność z wcześniejszymi grami, podobnie jak wygląda to w obecnych Xboksach.

